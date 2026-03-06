Πελεγκρίνι: «Σημαντικός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, έχει παράδοση στο Champions League»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «Τριφύλλι» ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στους «16» του Europa League την Ρεάλ Μπέτις, με τον τεχνικό της ισπανικής ομάδας να αναφέρεται σε πρόσφατες δηλώσεις του στην επερχόμενη «μάχη».

Ο Πελεγκρίνι χαρακτήρισε το «Τριφύλλι» σημαντικό αντίπαλο και στάθηκε στην παράδοση που έχουν οι «πράσινοι» τόσο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και στο Champions League.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ο αντίπαλος είναι σημαντικός, έχει παράδοση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο Champions League. Δεν χαρακτηρίζω τους αντιπάλους εύκολους ή δύσκολους με βάση όσα έχουν κάνει. Μετά το παιχνίδι με τη Χετάφε θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αναμέτρηση. Θα ήταν σημαντικό να βρεθούμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε ένα ρόστερ που πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και στις δύο διοργανώσεις».

Για την κατάσταση του Άμραμπατ: «Η πρόοδός του είναι σημαντική. Προπονείται ακόμα ξεχωριστά. Απομένουν δύο εβδομάδες μέχρι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος. Δεν έχει πολύ χρόνο για αυτές τις ημερομηνίες».

Για την κατάσταση του Ίσκο: «Έχει σημειώσει αρκετά καλή πρόοδο, θα δούμε αν μετά τη διακοπή μπορεί να συμμετάσχει στις ομαδικές προπονήσεις, τότε θα χρειαστούν μία ή δύο εβδομάδες... Αλλά ούτε αυτός ούτε ο Λο Σέλσο είναι έτοιμοι πριν από τη διακοπή».