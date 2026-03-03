Απειλές κατά του Κάουαν Μπάρος που «έπαιξε» για την ΑΕΚ

Ο 21χρονος μέσος Κάουαν Μπάρος,που συνδέθηκε με την Ένωση τον περασμένο Γενάρη, έγινε στόχος απειλών προς την οικογένειά του μετά τον αποκλεισμό της Βάσκο Ντα Γκάμα από τη Φλουμινένσε.

Ο Κάουαν Μπάρος της Βάσκο Ντα Γκάμα ήταν ένα από τα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι της ΑΕΚ τον περασμένο Γενάρη για την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν στη Βραζιλία, η Ένωση φέρεται να κατέθεσε πρόταση που ωστόσο δεν ικανοποίησε τη διοίκηση της Βάσκο και έτσι η υπόθεση δεν προχώρησε.

Εσχάτως, η Βάσκο Ντα Γκάμα αποκλείστηκε στο Κύπελλο έπειτα από την ισοπαλία (1-1) με την Φλουμινένσε στο «Μαρακανά» με τον Μπάρος να χρεώνεται δύο πέναλτι που σφυρίχτηκαν υπέρ της Φλουμινένσε.

Την επόμενη μέρα του αγώνα ο 21χρονος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε έλαβε απειλές εναντίον της οικογένειάς του και και απηύθυνε έκκληση στους οπαδούς.

«Πρέπει να κάνω έκκληση: Δέχομαι την κριτική, τις απαιτήσεις και τα γιουχαΐσματα. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά οι απειλές εναντίον της οικογένειάς μου ξεπερνούν ένα όριο που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνά.

Η οικογένειά μου δεν παίζει στο γήπεδο. Είναι η υποστήριξή μου και δεν αξίζουν να ζουν με φόβο εξαιτίας οποιουδήποτε αποτελέσματος.

Σας παρακαλώ να μην απευθύνετε κανενός είδους προσβολή ή απειλή σε κανέναν, ειδικά στην οικογένειά μου» τόνισε ο Μπάρος το συμβόλαιο του οποίου με την Βάσκο Ντα Γκάμα ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2027.