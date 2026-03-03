Έφυγε από το Ριάντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Με το τζετ του στη Μαδρίτη

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του «πέταξαν» από τη Σαουδική Αραβία για τη Μαδρίτη.

Με το ιδιωτικό του τζετ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από το Ριάντ τη Δευτέρα, μαζί με την οικογένειά του. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι δέχτηκε χτύπημα από ιρανικά ντρόουνς η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν θέλησε να ρισκάρει την ασφάλεια τη δική του και της οικογένειάς του, γι’ αυτό ταξίδεψε για τη Μαδρίτη, μέσω Αιγύπτου. Μάλιστα την πτήση του ιδιωτικού του αεροπλάνου την παρακολούθησαν χιλιάδες μέσω της εφαρμογής FlightRadar24.

Το επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ είναι τη Νέομ στις 7 Μαρτίου, αλλά δεν αποκλείεται να αναβληθεί, όπως έγινε και με αυτό κόντρα στην Αλ Ουάσλ, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

