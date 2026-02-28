Και τώρα τα δύσκολα, στο ματς με τον Αρη έχει ανάγκη την βοήθεια του κόσμου και την γεμάτη Λεωφόρο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τις δυσκολίες του αγώνα με τον Αρη και λόγω κούρασης από τα 120 λεπτά με την Βικτόρια Πλζεν και την ανάγκη σε αυτό το ματς να γεμίσει η Λεωφόρος και να σπρώξει την ομάδα σε νίκη.

Η πρόκριση ήρθε μετά από 16 χρόνια στους 16 του Europa League, για τον Παναθηναϊκό, χάρηκε ο κόσμος της ομάδας, αλλά πάει αυτό πέρασε, πάμε παρακάτω. Και μπορεί η προσμονή να είναι μεγάλη -για πρώτη φορά φέτος για παιχνίδι- για τον αγώνα με την Μπέτις, αλλά πιο πριν η ομάδα έχει τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Το πρώτο την Κυριακή το βράδυ στην Λεωφόρο κόντρα στον Αρη. Τον Αρη, που άλλαξε προπονητή και ο Γρηγορίου που κάθεται στον πάγκο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, όπως τον έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές με τις ομάδες του στο παρελθόν. Θα παίξει πολύ κλειστά και με την ποιότητα των παικτών του Αρη θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τους χώρους.

Για τον Παναθηναϊκό είναι δύο τα δεδομένα. Το πρώτο είναι, ότι όσοι αγωνίστηκαν ειδικά 120 λεπτά με την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία είναι εξουθενωμένοι. Το δεύτερο είναι, ότι για πρώτη φορά η ομάδα μετά από καιρό θα πάει σε ένα ματς να παίξει με καλή ψυχολογία. Η Ευρωπαϊκή πρόκριση έχει φέρει θετική αύρα στην ομάδα και έχει ανεβάσει και την αυτοπεποίθησή της.

Είναι δεδομένο, από την στιγμή που έχει και πολλούς παίκτες στην διάθεσή του, ότι ο Μπενίτεθ θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Μόνο στην θέση του Καλάμπρια δεν έχει να βάλει άλλον παίκτη, διότι ο Κώτσιρας ακόμα δεν είναι έτοιμος. Σε όλες τις άλλες θέσεις, μπορεί να κάνει αλλαγές και να παρουσιάσει μία ομάδα, που θα έχει ένταση, τρεξίματα και θα μπει στο ματς να πρεσάρει από το πρώτο λεπτό, να πιέσει τον Αρη και να βρει ένα γρήγορο γκολ, όπως έγινε και στην Κρήτη με τον ΟΦΗ και στην Τσεχία με την Βικτόρια.

Ετσι, όπως τα έχει… καταφέρει στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα περιθώριο και πρέπει την Κυριακή να πάρει τη νίκη με κάθε τρόπο κόντρα στον Αρη. Είτε παίξει καλά, είτε όχι η νίκη είναι απαραίτητη, για να μην απομακρυνθεί από την τετράδα.

Το ματς θα έχει δυσκολίες δεδομένα και η ομάδα θα χρειαστεί να παίξει σε μία γεμάτη Λεωφόρο και ο κόσμος, που θα πάει να βοηθήσει σε όλη την διάρκεια του αγώνα, για να έρθει το τρίποντο. Εχει αποδειχθεί, ότι τα ματς που ο Παναθηναϊκός παίζει πιο μαζεμένα του ταιριάζουν, σύμφωνα με την τακτική του Μπενίτεθ και τα παιχνίδια, που αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες υποφέρει. Για αυτό στην Ευρώπη προχωράει και στην Ελλάδα έχει χάσει τόσους βαθμούς.

Ακόμα και αν στραβώσει κάτι στην αρχή ο κόσμος με την φωνή του μπορεί να δώσει ώθηση στην ομάδα να το γυρίσει. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ο κόσμος θα πάει στην Λεωφόρο με θετική διάθεση. Ας υπάρξει συσπείρωση σε αυτό το παιχνίδι, για να θυμηθούν και οι αντίπαλοι τι σημαίνει Λεωφόρος. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο….

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