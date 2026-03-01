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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό / Cosmote Sport 2 HD
23η αγωνιστική
Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
2 2
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ΑΕΚ
ΑΕΚ
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Διαιτητης
  • Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
  • VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
  • Kωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)
  • Αθανάσιος Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
Τεταρτος
  • Αλέξανδρος Κατσικόγιαννης (Ηπείρου)
Σκορερς
  • 14' Κόμπα
  • 61' Ουρτάδο (πεν)
Κιτρινες καρτες
  • 19' Κόμπα
  • 65' Μπουζούκης
  • 79' Γκονζάλες
  • 81' Κάργας
  • 87' Μακνί
  • 90+6' Σιαμπάνης
Σκορερς
  • 34' Βάργκα
  • 90+8' Ρέλβας
Κιτρινες καρτες
  • 45+5' Γιόβιτς
  • 66' Κοϊτά
  • 82' Γκατσίνοβιτς
Κοκκινες καρτες
  • 45+6' Νίκολιτς

Live Βόλος - ΑΕΚ

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