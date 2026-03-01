Live Βόλος - ΑΕΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό / Cosmote Sport 2 HD
23η αγωνιστική
23η αγωνιστική
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
2 2
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ΑΕΚ
Διαιτητης
- Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
- VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
- AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
- Kωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)
- Αθανάσιος Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
Τεταρτος
- Αλέξανδρος Κατσικόγιαννης (Ηπείρου)
Σκορερς
- 14' Κόμπα
- 61' Ουρτάδο (πεν)
Κιτρινες καρτες
- 19' Κόμπα
- 65' Μπουζούκης
- 79' Γκονζάλες
- 81' Κάργας
- 87' Μακνί
- 90+6' Σιαμπάνης
Σκορερς
- 34' Βάργκα
- 90+8' Ρέλβας
Κιτρινες καρτες
- 45+5' Γιόβιτς
- 66' Κοϊτά
- 82' Γκατσίνοβιτς
Κοκκινες καρτες
- 45+6' Νίκολιτς