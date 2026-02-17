Αν και βρέθηκε να χάνει, η Γαλατασαράι πήρε τα «δώρα» της Γιουβέντους στην επανάληψη, τη διέλυσε με 5-2 και είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στoυς «16».

Πριν τη σέντρα η Γιουβέντους ήταν το φαβορί για να περάσει από την ενδιάμεση φάση, όμως μετά τα πρώτα 90 λεπτά, χρειάζεται ένα μικρό «θαύμα» για να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι Τούρκοι σκόρπισαν με 5-2 τους Bianconeri, οι οποίοι κατέρρευσαν στην επανάληψη, διατήρησαν το εντός έδρας αήττητο σε 4 αγώνες και πλέον αποτελούν το τεράστιο φαβορί για να συνεχίσουν στο Champions League.

Δυνατά μπήκε η Γαλατασαράι, στο 6’ απείλησε με τον Ακγκούν και στο 15’ άνοιξε το σκορ. Έπειτα από λάθος του Γιλντίζ και της άμυνας ο Γκάμπριελ Σάρα με φαλτσαριστό αριστερό έγραψε το 1-0, όμως αυτό διατηρήθηκε για δευτερόλεπτα αφού στο 16’ η Γιουβέντους ισοφάρισε με τον Κουπμάινερς να πλασάρει στην κενή εστία έπειτα από κεφαλιά του Καλουλού και επέμβαση του Τσακίρ (1-1).

Στο 29’ ο Οσιμέν με κεφαλιά προσπάθησε να βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του, όμως αυτό το έκαναν οι Τορινέζοι στο 32’ όταν έπειτα από πάσα του ΜακΚένι [αγωνίστηκε ως φορ] ο Κουπμάινερς με «ρουκέτα» στο παραθυράκι έγραψε το 1-2, που έμεινε για το πρώτο μέρος. Στο 34’ οι Ιταλοί έχασαν με τραυματισμό τον Μπρέμερ και τη θέση του πήρε ο Γκάτι και αυτό αυτό που θα συνέβαινε στην επανάληψη δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός τους.

Στο 49’ έπειτα από κεφαλιά του πιο κοντού από τους 22, Τορέιρα, ο Γιλμάζ έκανε τη σέντρα-σουτ, ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε και ο Λανγκ, μέχρι πριν μερικές εβδομάδες παίκτης της Νάπολι, έφερε το ματς στα ίσα για τους γηπεδούχους. Το γρήγορο 2-2 έδωσε «φτερά» στους Τούρκους και στο 60’ έκαναν την ανατροπή, όταν έπειτα από φάουλ του Σάρα από πλάγια, ο Σάντσες βρήκε την μπάλα με τον ώμο και την έστειλε στα δίχτυα για το 3-2.

Κι όμως, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα χειρότερα για την Κυρία και μάλιστα με τι τρόπο! Στο 67’, ο Καμπάλ, ο οποίος μπήκε στο ματς στο ημίχρονο επειδή ο Καμπιάζο είχε κίτρινη, είδε εκείνος δύο σε 21 λεπτά και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Ούτε αυτό όμως ήταν το τελειωτικό «χτύπημα» για την Γιούβε.

Στο 75’ ο Τουράμ έπαιξε πάσα με ρίσκο στον Κέλι μέσα στην περιοχή, ο Άγγλος προσπάθησε να κάνει ντρίμπλα, ο Οσιμέν τσίμπησε και ο Λανγκ από κοντά έγραψε το 4-2, που, δυστυχώς για την ομάδα του Σπαλέτι, δεν ήταν το τελικό. To 5-2 διαμόρφωσε στο 86’ ο Μπουέι με διαγώνιο σουτ δοκάρι-και-μέσα έπειτα από νέο τσίμπημα του Οσιμέν προ του Κέλι ύστερα από κάθετη του Σανέ.

Γαλατασαράι (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σαλάι, Σάντσες, Μπαρντακσί (77’ Σίνγκο), Γιάκομπς (83’ Ελμαλί), Τορέιρα, Σάρα, Γιλμάζ (77’ Ικάρντι), Ακγκούν (70’ Σανέ), Λανγκ (83’ Μπουέι), Οσιμέν.

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκρόριο, Καμπιάζο (46’ Καμπάλ), Κέλι, Μπρέμερ (34’ Γκάτι), Καλούλου, Λοκατέλι, Τουράμ (80’ Τουράμ), Κουπμάινερς, Κονσεϊσάο (70’ Κόστιτς), Γιλντίζ (80’ Οπεντά), ΜακΚένι.