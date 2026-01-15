Σαν όνειρο: Ο Χεφτέ Μπετανκόρ με δύο γκολ πέταξε εκτός κυπέλλου την Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στην Αλμπαθέτε απέκλεισε μόνος του την βασίλισσα στο ιστορικό 3-2!

Πέρσι με τον Πανσερραϊκό σκόραρε 19 γκολ στο πρωτάθλημα, όμως ο Ολυμπιακός δεν του έδωσε ούτε μισό λεπτό συμμετοχής. Ο 32χρονος Ισπανός φορ δόθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε και έζησε το απόλυτο όνειρο ζωής.

Με δύο δικά του γκολ (ένα εκ των οποίων νικητήριο στις καθυστερήσεις) η Αλμπαθέτε πέταξε εκτός κυπέλλου την Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) σε ένα μαύρο ντεμπούτο για τον Άλβαρο Αρμπελόα στο τιμόνι της!

Η βασίλισσα που βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με Μασταντουόνο (45') και Γκονζάλο Γκαρθία (90'), ωστόσο ο Χεφτέ Μπετανκόρ με δύο τέρματα (82', 90'+4') υπέγραψε το 3-2 και την μεγαλύτερη έκπληξη στο Copa Del Rey.

İNANILMAZ, İNANILMAZZZZZ!!!!! 🤯



Jefté Betancor, Real Madrid'e soğuk duş aldırdı, tribünler yıkıldı! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4eTUkZqEJU — S Sport (@ssporttr) January 14, 2026

Πρόκριση για την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League, με την Μπέτις να προκρίνεται με ανατροπή (2-1) απέναντι στην Έλτσε, χάρη σε δύο γκολ του Τσίμι Άβιλα (68', 80'), ενώ στον επόμενο γύρο πέρασε και η Αλαβές χάρη στο 2-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο.