Νέα «επένδυση» από τον ΠΑΟΚ - Κλείνει τον 16χρονο Σαββίδη από τον Πανσερραϊκό

Μία ακόμη μεταγραφή με φόντο το μέλλον κάνει ο ΠΑΟΚ, καθώς «κλείνει» τον 16χρονο Απόστολο Σαββίδη από τον Πανσερραϊκό.

Τo PAOK Academy δεν κοιτάει απλά το μέλλον, αλλά «επενδύει» και σε αυτό, κάνοντας μία ακόμα κίνηση-προσθήκη.

Αυτή τη φορά, ο 16χρονος Απόστολος Σαββίδης αναμένεται να ντυθεί στα «ασπρόμαυρα», ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζεται στα Λιοντάρια των Σερρών.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι «κόκκινοι» τον είχαν δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2028, όμως, όπως φαίνεται, θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Αγωνίζεται τόσο ως φορ όσο και ως εξτρέμ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Κ17 του Πανσερραϊκού, ενώ φέτος με την Κ19 μετράει 8 συμμετοχές και 2 ασίστ.

Τον Μάιο του 2025 έγραψε ιστορία με τον Πανσερραϊκό, καθώς έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας που αγωνίζεται στη Super League.

Γεννημένος στις 9 Σεπτεμβρίου του 2009, ο Σαββίδης βρίσκεται στις ακαδημίες του Πανσερραϊκού από το 2021 και όπως φαίνεται ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα και τον ΠΑΟΚ.

Μία ακόμη «επένδυση» για το PAOK Academy, το οποίο κάνει συνεχόμενα βήματα με φόντο το μέλλον...