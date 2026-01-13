Στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και επίσημα ο Μπαρίνοφ

Παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έως το 2029 είναι ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ που ακούστηκε για την ΑΕΚ.

Τόσο το καλοκαίρι, όσο και τώρα το όνομα του Ντμίτρι Μπαρίνοφ φέρεται να απασχόλησε την ΑΕΚ. Ο 29χρονος Ρώσος χαφ ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία είχε συμφωνήσει το τελευταίο διάστημα, μιας και στην Ένωση δεν ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του το τελευταίο διάστημα. Επειδή όμως έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς στο παρελθόν, υπήρχαν δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν μεταγραφικά με την ΑΕΚ μέχρι και χθες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Λοκομοτίβ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετάβαση του μέσου στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο. Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογό μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2028/29.

Στον λογαριασμό του Μπαρίνοφ 274 αγώνες, 13 γκολ και 27 ασίστ για την ομάδα των «σιδηροδρόμων». Ήταν αρχηγός της Λοκομοτίβ από τη σεζόν 2022/23. Επίσης από το 2019 ο Ντμίτρι καλείται κανονικά στην εθνική Ρωσίας, για την οποία πέρασε 23 αγώνες - σε τρεις από αυτές ως αρχηγός.

Ο Μπαρίνοφ θα παίξει για τους «κόκκινους» με το νούμερο 6. Σήμερα θα πάει με την ομάδα στην ομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Καλώς ήρθες σπίτι, Ντίμα!

