Επίσημη η «βόμβα»: Τέλος από την Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο!

Ρεάλ Μαδρίτης και Τσάμπι Αλόνσο έβαλαν τίτλους τέλους στην συνεργασία τους, με τον Ισπανό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Στο Clasico που έγινε στην Τζέντα οι «μπλαουγκράνα» νίκησαν 3-2 και πήραν το 16ο Super Cup της ιστορίας τους. Για τους Μαδριλένους, όμως, ήταν ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα και έφερε γκρίνια στην ομάδα και τον κόσμο.

Αυτό φάνηκε πως ήταν και το «κύκνειο άσμα» του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων.

Οι «Μερένγκες» δεν εμφανίσθηκαν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να στηρίζουν το πρότζεκτ του 44χρονου τεχνικού, καθώς θεώρησαν πως έδωσαν αρκετό χρόνο να παρουσιάσει αποτελέσματα, χωρίς επιτυχία. Βέβαια και ο ίδιος ο Ισπανός φάνηκε να συμφωνεί με αυτή την απόφαση, όπως αναφέρει η ομάδα της Μαδρίτης στην ανακοίνωσή της.

Επομένως, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, μην αφήνοντας να περάσει ούτε ένα 24ωρο από την ήττα στον τελικό του Super Cup.

Η ανακοίνωση της «Βασίλισσας»

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της θητείας του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα φέρει πάντοτε την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλίστας, καθώς αποτελεί θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε διαχρονικά τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.»