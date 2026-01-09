Φιάσκο η συνάντηση ΕΠΣ υπό τον Γιάννη Παπαδόπουλο με μόλις 8 Προέδρους από τις 56 Ενώσεις!

Παταγώδης αποτυχία στην προσπάθεια επιστροφής του παραποδοσφαίρου. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων γύρισε την πλάτη στην πρόσκληση του Γιαννάκη Παπαδόπουλου.

Αποτυχία με μόλις 8(!!!) Προέδρους ΕΠΣ από τις 56 συνολικά να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Γιάννη Παπαδόπουλου για αντιπολίτευση στον Μάκη Γκαγκάτση με στόχο την ανατροπή του, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο παρευρισκόμενος στη συνάντηση Δημήτρης Γιαρένης, Πρόεδρος της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής.

Κατ’ άλλους η συνάντηση έγινε για να τεθεί θέμα Λανουά ενώ κατ’ άλλους για να γίνει καταμέτρηση ενώ τη σημασία του έχει το γεγονός πως το παρών στη παρασυγκέντρωση έδωσε, πέραν φυσικά του ίδιου του Γιάννη Παπαδόπουλου, και ο γνωστός λυράρης Μανώλης Κονταρός.

Οι παρευρισκόμενοι Πρόεδροι ήταν οι προσκείμενοι στον Γιάννη Παπαδόπουλο Άγγελος Δανιήλ της ΕΠΣ Αχαΐας με τον γραμματέα της Ένωσης Αχαΐας Κώστα Ντάσιο, Βασίλης Σπηλιώτης της ΕΠΣ Μεσσηνίας, Τάκης Παπαχρήστος της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας και ο φανατικός ΑΕΚτσής Αλέξανδρος Σφήκας της ΕΠΣ Καρδίτσας.

Να σημειωθεί πως αυτές οι ΕΠΣ ήταν υπό την επιρροή της ΑΕΚ όσο ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν στην ΠΑΕ ΑΕΚ ενώ τώρα που έχει μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό, οι Ενώσεις αυτές φέρονται να ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του λιμανιού.

Παρών φυσικά ο γνωστός και μη εξαιρετέος Γιάννης Σπάθας, Πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά χωρίς πολλές συστάσεις.

Εντύπωση προκαλεί ότι παρόντες είναι 3 Πρόεδροι ΕΠΣ που πρόσκεινται στην ΑΕΚ, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και που έκανε λόγο για συμπόρευση Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής Κλέαρχος Τζαφέρης όπως και ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Κορινθίας Μιχάλης Τσιχριντζής που στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο ήταν μια από τις 5 ΕΠΣ που ψήφισαν αρνητικά στον διοικητικό απολογισμό ακολουθώντας την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η παρουσία των 3 προαναφερθέντων δείχνει πολλά για το μέλλον στα θέματα της ΕΠΟ και της SL όσον αφορά το Ελληνικό Ποδόσφαιρο αφού είναι η πρώτη σαφής ένδειξη αυτού που φημολογείται εδώ και ένα μήνα, περί πιθανής συμπόρευσης ΟΣΦΠ και ΑΕΚ.

Κάποιες άλλες ΕΠΣ (5-6 στον αριθμό) έστειλαν κάποιον εκπρόσωπο του ΔΣ τους, αφού προφανώς και δεν ήθελαν να εκτεθούν σε μια τέτοια συγκέντρωση αφενός, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις διαστάσεις που θα έχει σε κάθε επίπεδο.

Αφετέρου δεν έχουν εκφράσει παράπονο από τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση και είναι πολύ πιθανόν να στηρίζουν τη διοίκηση. Πέραν αυτών όμως υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό και είναι σαφές μήνυμα: είναι δεδομένο πως ΕΠΣ που πρόσκεινται στον Ολυμπιακό και είτε δεν παραβρέθηκαν καθόλου είτε έστειλαν κάποιο εκπρόσωπο από το ΔΣ της Ένωσής τους, αρνούνται να αποδεχθούν τον Γιάννη Παπαδόπουλο ως καθοδηγητή τους, αφού είναι το ίδιο πρόσωπο που ως παράγοντας της ΑΕΚ τους καθύβριζε και είχε… εξαιρετικά επιθετική στάση απέναντί τους ενώ και η ίδια ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει καταγγείλει ουκ ολίγες φορές αυτές τις πρακτικές.

Ακόμα και η ξαφνική παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου συνοδεύτηκε με ατάκες που δείχνει ότι ακόμα και σε μια πιθανή συμπόρευση δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί τέτοιες ενέργειες να έχουν ως ηγετικό πρόσωπο τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο για τον οποίο δεν τρέφει και τα καλύτερα… αισθήματα.

Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη συνάντηση είναι δύο:

Κατ’ αρχάς, παρά την πρωτοφανή κινητοποίηση που υπήρξε και παρά τις - κάθε είδους- πιέσεις προς τους Προέδρους των ΕΠΣ, η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση εμφανίζεται πανίσχυρη, χωρίς απώλειες και με την συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων να είναι μαζί της.

Το δεύτερο, και πιο σημαντικό συμπέρασμα, είναι ότι το ίδιο το ποδόσφαιρο πλέον αποβάλλει ανθρώπους σαν τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο και δίνει το μήνυμα πως πρέπει να προχωρήσει μπροστά χωρίς παρασυγκεντρώσεις, αλλά με μοναδικό γνώμονα ένα καθαρό ποδόσφαιρο, μια διαιτησία χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση και με κριτική όπου απαιτείται και γίνονται λάθη.