ΠΑΟΚ: Η «ζωγραφιά» του Ντεσπόντοφ στo Ράζγκραντ πήρε... βραβείο (vid)

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ πλάσαρε άψογα, σκόραρε μέσα στη Βουλγαρία και παρότι δεν πανηγύρισε, κατέκτησε το Regency Casino Best Goal Δεκεμβρίου.

Μία «ζωγραφιά» του Βούλγαρου εξτρέμ μέσα στην πατρίδα του και κόντρα στην πρώην ομάδα του σε ένα «τρελό» παιχνίδι με ΠΑΟΚ και Λουντογκόρετς να μένουν στο 3-3.

O Βούλγαρος εξτρέμ χτύπησε τη μπάλα με το εξωτερικό, κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ.

Στη σχετική ψηφοφορία, το τέρμα του Ντεσπόντοφ με ποσοστό 48,66% επικράτησε απέναντι σε δύο ακόμη δυνατές υποψηφιότητες.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στην εκπνοή του αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με εντυπωσιακό γυριστό τελείωμα, καθώς και το εξίσου εκπληκτικό ανάποδο γυριστό του Τάισον στο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Τούμπα, συμπλήρωσαν μία ιδιαίτερα ποιοτική τριάδα.