Παναιτωλικός: Κλείνει τον Γκράναθ για το κέντρο της άμυνας (vid)

Ο Παναιτωλικός έχει καταλήξει στον Γκούσταβ Γκράναθ για την ενίσχυση στα στόπερ.

Γρήγορα κινείται στο μεταγραφικό παζάρι ο Παναιτωλικός, ο οποίος θέλει να δώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα λύσεις στον Γιάννη Αναστασίου για το υπόλοιπο της σεζόν. Για το κέντρο της άμυνας, οι Αγρινιώτες φέρονται να τα έχουν βρει με τον Γκούσταβ Γκράναθ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Νορβηγία και τη Χαμ Καμ, από την οποία έμεινε ελεύθερος.

Ο 28χρονος Σουηδός δεξιοπόδαρος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σκόβντε της Σουηδίας. Ακολούθησε μια πενταετία στη Ντέγκερφορς (2019-2024), με την οποία και έχει καταγράψει 139 συμμετοχές. Επόμενος σταθμός του ήταν η Βέιλε της Δανίας, με την οποία ωστόσο δεν αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας προβλήματα τραυματισμών.

Την περασμένη σεζόν επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Βεστερός, με την οποία αγωνίστηκε 16 φορές. Στον τελευταίο του σταθμό, την Χαμ Καμ, είχε «γεμάτη» χρονιά, με 32 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ.