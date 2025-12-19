Φεύγει ο Τζέκο από την Φιορεντίνα...

Ο έμπειρος Βόσνιος επιθετικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Φλωρεντίας.

Μόλις μερικούς μήνες αναμένεται να κρατήσει η θητεία του Έντιν Τζέκο στην Φιορεντίνα. Οι δύο πλευρές δεν κόλλησαν ποτέ και ο έμπειρος Βόσνιος επιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει από τους βιόλα με τους οποίους έχει σκοράρει δύο φορές σε 18 συμμετοχές.

Πρόθεση του Τζέκο είναι να παραμείνει στην Ιταλία, με την Τζένοα και την Κάλιαρι να έχουν κάνει ήδη διερευνητικές κρούσεις για τον 39χρονο σέντερ-φορ, ο οποίος παρασύρθηκε κι αυτός στην γενική μετριότητα της φετινής Φιορεντίνα που πάει σε μαζικές εκκαθαρίσεις τον Ιανουάριο.