Conference League: Η δραματική εξέλιξη της τελευταίας αγωνιστικής ανά 5λεπτο και το άλμα της ΑΕΚ! (vid)

Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος δημοσίευσε ένα βιντεάκι το οποίο καταγράφει την δραματική εξέλιξη της τελευταίας αγωνιστικής ανά 5λεπτο με το άλμα της ΑΕΚ να ξεχωρίζει στο φινάλε!

Η Ένωση, που ξεκίνησε από την 4η θέση της βαθμολογίας και βρέθηκε εκτός οκτάδας στην πορεία μετά τα δυο γκολ που δέχτηκε και τον συνδυασμό των υπόλοιπων αποτελεσμάτων, έκανε ένα απίθανο άλμα με τα δυο τέρματα που πέτυχε στις καθυστερήσεις και αφού αρχικά το 2-2 του Κουτέσα την έβαλε στην οκτάδα ακολούθως το 3-2 του Γιόβιτς την εκτόξευσε με μεγάλο άλμα στην 3η θέση την οποία και κατέλαβε μετά το πέρας των αγώνων και της 6ης (και τελευταίας) αγωνιστικής της League Phase!

Προσέξτε την εξέλιξη της γραμμής της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Είναι η γραμμή που ξεκίνησε από το… 4 της αρχικής βαθμολογίας!