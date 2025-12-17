Τα όμορφα σχέδια, όμορφα χαλάνε

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για τα ωραία που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πόσα σχέδια χάλασε η ΑΕΚ

Αν προσγειώθηκε κάποιος στον… πλανήτη γη τις τελευταίες ημέρες, εάν δεν είναι φίλος της ΑΕΚ ή δεν επιλέγει γενικά να ενημερώνεται από πρόσωπα και Μέσα που συζητούν για την Ενωση, πιθανότατα θα έχει υποστεί πολιτισμικό σοκ. Επίσης, πιθανότατα όλη αυτή η ναυτία που θα αισθάνεται, δεν αποτελεί προϊόν του τζετ λαγκ, αλλά των αναταραχών που προκύπτουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντός και κυρίως εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Γιατί εκεί φαίνεται πως παίζεται πλέον μεγάλη μπάλα.

Με ενδιαφέρον διαβάζω τις τελευταίες ώρες πως έσπασε η σύμπραξη/συνεννόηση/συμμαχία, όλο αυτό που εν πάση περιπτώσει άλλαξε όσα μάθαμε επί χρόνια, βρίσκεται σε κρίση. Μία ο Βεργέτης, δύο ο Σιδηρόπουλος, άρχισε να ξηλώνεται το πουλόβερ. Μέχρι που ήρθε και ο Γερμανός στο Χαριλάου, να ταράξει κάθε έννοια ηρεμίας που υπήρχε εδώ και καιρό. Σκληρές διαρροές, που υιοθετήθηκαν πλήρως από την «κόκκινη» επικοινωνία και λέχθηκαν πράγματα βαριά και ασήκωτα. Κάποιος κακοπροαίρετος, μπορεί να έκανε συνδέσεις και να θύμωνε, να έφτανε σε ακραίες νομικές καταστάσεις, αλλά ευτυχώς το ποδόσφαιρο μας είναι γεμάτο από ήρεμες ψυχές.

Όπως και να έχει, αυτή η νευρικότητα που καταγράφεται δεν προέκυψε τυχαία. Είναι φανερό, πως σε όλο αυτό σημαίνοντα ρόλο κατέχει η ΑΕΚ και η στάση της. Από τη μία, διοικητικά δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και κυνηγά με κάθε νόμιμο μέσο το δίκιο της. Από την άλλη, έχει φτιάξει μια ομάδα που βάζει και τρία γκολ που λέει ο λόγος, ώστε να νικά ακόμα και εάν της ακυρώνουν δύο. Και δεν πέφτει, παρά τα χτυπήματα που δέχεται σχεδόν ανά εβδομάδα. Και η ιστορία γράφει, παρά τις γραφικές προσπάθειες συμψηφισμών που βλέπω να επιχειρούνται από τον βορρά μέχρι τον νότο που έλεγε και ο μακαρίτης.

Η ΑΕΚ φταίει για όλα

Στο δικό μου το φτωχό μυαλό, αυτό να ξέρετε είναι και η αιτία πολλών δεινών. Γιατί αν η ΑΕΚ είχε λυγίσει, αν βίωνε μια κατάσταση που θα ομοίαζε με αυτήν του Παναθηναϊκού που περνά ένα καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα με αναδιοργάνωση και μεταγραφικά σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, όλα θα ήταν εύκολα. Αυτή η ισορροπία, έστω και με αισθήματα τρόμου, θα πήγαινε μακριά την βαλίτσα και ως τα πλέι οφ που θα κρίνουν πιθανότατα και τον πρωταθλητή, έχει ο θεός. Αλλά έρχονται αυτά τα παλιόπαιδα και κάνουν ζημιά.

Βέβαια, η ΑΕΚ δεν είναι και τόσο… ευνοημένη όπως οραματίστηκε ένας περίεργος, που βλέπει φαντάσματα μετά την επίσκεψη Ηλιόπουλου στην ΟΥΕΦΑ. Μάλλον αυτό θα είναι από την ένταση που προκάλεσε ο Γερμανός. Και μέσα στο παραντούριασμα, στην ύστατη προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες και με την ελάχιστη ευφυΐα που τους φανερώνει πως η ΑΕΚ θα πάει ως το φινάλε στην διεκδίκηση των στόχων της, είπαν να ρίξουν μια βολή. Μπα σε καλό τους, όλο αστεία λένε τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο νίκες και οι μεταγραφές

Ας πάμε στα σοβαρά. Η ΑΕΚ έχει την «υποχρέωση» να κλείσει με δύο νίκες το 2025. Εχει φτιάξει τόσο πολύ τον κόσμο της, έχει ενθουσιάσει με την ανθεκτικότητα και την εξέλιξη που εμφανίζει, που θα είναι μεγάλο αυτογκόλ προς τον εαυτό της κάτι λιγότερο από τις δύο νίκες. Δεν θα είναι εύκολα, με δεδομένο πως οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αλλά με βάση την φόρα, την φόρμα και την διάθεση που έχει αυτή η ομάδα, μπορεί κάποιος να πιστεύει ακράδαντα πως στο τέλος θα πετύχει η δουλειά.

Για τον ΟΦΗ θα τα πούμε. Να δούμε και ποιους θα επιλέξει για να πουν τα… κάλαντα ο κ. Λανουά. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει μπερδέψει το πράγμα τις τελευταίες ημέρες. Ας εστιάσουμε επί του παρόντος στην Κραϊόβα. Φαντάζει απίθανο για μια ομάδα που έκανε τόσα λάθη, να μπορεί μέσα σε μισή σεζόν να ανακτά σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αίγλης που διαθέτει, αλλά παράλληλα και να παίρνει πολύτιμους βαθμούς που φτιάχνουν το παρόν και το μέλλον της. Γιατί πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα όσα έχει πετύχει ήδη η ομάδα του Νίκολιτς.

Τώρα, πρέπει να γίνει η δουλειά μέσα στο γήπεδο. Εκεί που παίζει την καλύτερη μπάλα η ΑΕΚ. Μετά ακολουθεί η κατάσταση που αφορά την μεταγραφική ενίσχυση. Η ΑΕΚ ξέρει τι θέλει. Ψάχνει παίκτες που θα θεωρούνται εν δυνάμει βασικοί, ποδοσφαιριστές που θα κάνουν την διαφορά, θα συμπληρώσουν στοιχεία που εκλείπουν από το υλικό, θα προσθέσουν επιπλέον λύσεις στην φαρέτρα του Νίκολιτς. Ολο αυτό έχει μεγάλη σημασία, να γίνει και έγκαιρα, δεδομένου πως το 2026 μπαίνει ιδιαίτερα απαιτητικό για την ΑΕΚ.