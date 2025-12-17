Copa Del Rey: Ίδρωσε αλλά προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα - Η Λα Κορούνια σόκαρε την Μαγιόρκα

H Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην μαχητικότατη Γουαδαλαχάρα, με τους Καταλανούς να επικρατούν 2-0 με δύο γκολ στο τελευταίο 15λεπτο για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ισπανίας.

Η Γουαδαλαχάρα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι, αφού μέχρι 76ο λεπτό κρατούσε την Μπαρτσελόνα στο μηδέν, όμως η ποιότητα των Καταλανών μίλησε στο φινάλε.

Ο Κρίστενσεν στο 76' έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τους «μπλαουγκράνα», με τον Μάρκους Ράσφορντ στο 90' να διαμορφώνει το τελικό 0-2 «σφραγίζοντας» την πρόκριση της Μπαρτσελόνα στην επόμενη φάση του Copa Del Rey.

Η Λα Κορούνια πέταξε έξω τη Μαγιόρκα

Ο αποκλεισμός της Μαγιόρκα από την πάλαι ποτέ κραταιά και νυν δεύτερη στη βαθμολογία της LaLiga 2, Λα Κορούνια, «σημάδεψε» το πρώτο «μενού» της φάσης των «32» του Copa del Rey.

Το γκολ του Καρίγιο στο 85' έστειλε στο «καναβάτσο» τους «νησιώτες» και στον.. έβδομο ουρανό τη «Ντέπορ».

Η Σοσιεδάδ με γκολ του Μαρίν στο 90'+6 απέφυγε τα χειρότερα απέναντι στην Ελντένσε (2-1), ενώ η Βαλένθια «καθάρισε» χωρίς πρόβλημα (2-0) την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Χιχόν.