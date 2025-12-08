ΑΕΚ: Νέα προσθήκη στο τμήμα σκάουτινγκ με… άρωμα Κρήτης

Η τελευταία νέα άφιξη στο δίκτυο των scouts της Ένωσης με επίκεντρο τον ποδοσφαιρικό (κρητικό) χάρτη.

Η αναβάθμιση – ανανέωση του τμήματος σκάουτινγκ της ΑΕΚ, δεν σταματά στα τρία βασικά στελέχη (Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα, Φραντσέσκο Πανφίλι) από την Ιταλία που αντικατέστησαν το τιμ που υπήρχε στην προ – Χαβιέρ Ριμπάλτα εποχή στην Ένωση.

Οι νέες αφίξεις συνεχίζονται και εμπεριέχουν κι…άρωμα Ελλάδας. Εσχάτως οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησε τα δικά της…μάτια στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Κρήτης.

Ο Χανιώτης αθλητικός επιστήμονας, Λεωνίδας Παπαδάκης, εντάχθηκε στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου με ρόλο παρακολούθησης νεαρών παικτών που αγωνίζονται σε ομάδες του νησιού.

Προπονητής φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου και αθλητικός επιστήμονας με ερευνητικό πεδίο δράσης. Έχει παρουσία σε ομάδες της Ελλάδος και του εξωτερικού από το 2006. Ταυτόχρονα είναι ο ιδρυτής της ιστοσελίδας προπονητικής ποδοσφαίρου www.s11.gr .

Στο παρελθόν εργάστηκε ως προπονητής φυσικής κατάστασης σε Πλατανιά, Παναιτωλικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Ταβρίγια (Ουκρανία), Αστέρα Τρίπολης, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και στην Πάφο.