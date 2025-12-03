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Νέα επέμβαση Αθανασιάδη σε φάουλ του Ζίβκοβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να απειλεί την εστία του Άρη, αλλά ξανά ο Γιώργος Αθανασιάδης λέει «όχι», στο φάουλ του Ζίβκοβιτς.

Δείτε τη φάση:

 

Νέα επέμβαση Αθανασιάδη σε φάουλ του Ζίβκοβιτς (vid)