Έξαλλος με τους οπαδούς της Γιουβέντους ο Σπαλέτι: «Πείτε μου τι θέλετε πια» (vid)

Ο προπονητής της Γιουβέντους, Λουτσιάνο Σπαλέτι τα έβαλε με οπαδούς της ίδιας του της ομάδας, οι οποίοι αποδοκίμαζαν συνεχώς τους παίκτες.

Η «Γηραιά Κυρία» κέρδισε χάρη σε δύο γκολ του Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος πήρε από το χέρι την Γιουβέντους, έκανε την ανατροπή και χάρισε τους «μπιανκονέρι» το τριποντο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους έφτασε αρκετές φορές κοντά στο να σκοράρει και τρίτο γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι θεατές της «Allianz Stadium» πάντως δεν ήταν ικανοποιημένοι, με τους οπαδούς να φωνάζουν «Είστε απαράδεκτοι».

Η αντίδραση του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν άμεση καθώς γύρισε την πλάτη στο γήπεδο και, αρχικά χαμογελώντας, αλλά στη συνέχεια εμφανώς εκνευρισμένος, απάντησε: «Μα τι θέλετε; Πείτε μου, τι θέλετε επιτέλους;».

Tifoso si lamenta dello stato di forma di #David, #Spalletti si gira e si mette a discutere con lui 🤨 pic.twitter.com/f4CFOVNnKa — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 30, 2025



