Ξέσπασμα Καπίνο μετά το 5-0: «Απαράδεκτοι, δεν σεβαστήκαμε τίποτα»

Ο Στέφανος Καπίνο εμφανίστηκε έξαλλος μετά τη βαριά ήττα της Βίντερτουρ από τη Γιουνγκ Μπόις με 5-0, δηλώνοντας σε ζωντανή μετάδοση ότι η ομάδα παρουσίασε εικόνα που δεν ταιριάζει σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Η Βίντερτουρ παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με έξι βαθμούς και ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μάσησε τα λόγια του, κάνοντας σκληρή κριτική για όσα είδε στο γήπεδο.

«Το σκορ δεν λέει καν όλη την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί πολλά περισσότερα. Για μένα, αυτό το παιχνίδι είναι ντροπή. Είναι Νοέμβριος και ακόμα δίνουμε στον αντίπαλο δεκάδες φάσεις σε κάθε ματς. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δείξουμε σεβασμό στο έμβλημα που φοράμε. Ο κόσμος έμεινε στο κρύο για ώρες για να μας στηρίξει κι εμείς παρουσιάσαμε μια εικόνα πραγματικά τραγική. Ήμασταν ανύπαρκτοι. Δεν δέχομαι να συμβαίνει αυτό ξανά», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η Γιουνγκ Μπόις είναι ανώτερη ομάδα, φυσικά θα πιεστείς. Αλλά η δική μας νοοτροπία στα εκτός έδρας είναι απαράδεκτη. Πηγαίνουμε απλά για να… εμφανιστούμε. Αν είναι έτσι, καλύτερα να μην ταξιδεύουμε καν.

Είμαστε επαγγελματίες. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του, να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης του και να αντιδράσει. Το μέλλον του συλλόγου και το δικό μας εξαρτώνται από αυτό. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν τιμάμε κανέναν».