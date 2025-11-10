Νταβίντ Μορένο, ο νέος… Μέσι της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο 13χρονος Νταβίντ Μορένο θυμίζει έντονα τον Λιονέλ Μέσι σε εκείνη την ηλικία και στην Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται να αναδείξουν ένα ακόμα μοναδικό ταλέντο.

Η Μασία της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να… παράγει ταλέντα και φαίνεται πως έχει βρει τον νέο… Μέσι. Ο 13χρονος μεσοεπιθετικός Νταβίντ Μορένο τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του και η ισπανική «Marca» ήδη άρχισε τα αφιερώματα για τον μικρό που έρχεται να μαγέψει στην Μπαρτσελόνα.

Μετά τον Λιονέλ Μέσι που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία των Καταλανών, η Μασία… παρήγαγε τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει το ταλέντο να αφήσει τη δική του εποχή. Ωστόσο ο Μορένο έχει πολλές ομοιότητες με τον Αργεντινό μέσο. Αρχικά, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ανάπτυξης που αντιμετώπισε ως παιδί ο Μέσι και η Μπαρτσελόνα τον βοήθησε να ξεπεράσει. Επίσης, είναι αριστεροπόδαρος και μοιάζει με τον 38χρονο άσο στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

Οι κινήσεις του 13χρονου με την μπάλα θυμίζουν τον Μέσι, όπως και η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, καθώς πέρυσι σημείωσε 28 γκολ.



Ο Μορένο θα φανεί σε λίγα χρόνια αν θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Μέσι και του Γιαμάλ για την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά το σίγουρο είναι ότι στη Μασία εντοπίζουν νέα ταλέντα και τα δουλεύουν σωστά για να πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.