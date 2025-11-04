Η απίστευτη κίνηση του Σλούκα που άφησε άφωνο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο!

Το SDNA αποκαλύπτει την πρωτοφανή χειρονομία του αρχηγού του Παναθηναϊκού στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του με τους πράσινους.

Η επέκταση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ με τον Κώστα Σλούκα για έναν ακόμα χρόνο ως το καλοκαίρι του 2027, όπως αποκάλυψε το SDNA, είναι μία μεγάλη είδηση, ωστόσο δεν συνιστά έκπληξη.

Άλλωστε, υπήρχε απόλυτα θετική προδιάθεση και από τις δύο πλευρές για την συνέχιση μίας κοινής πορείας που έχει αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από την στιγμή, που ο Κώστας Σλούκας... μέτρησε το σώμα του και αποφάσισε ότι αντέχει την καταπόνηση ακόμα μιας σεζόν σε κορυφαίο επίπεδο (πάντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο) τα υπόλοιπα ήταν τυπική διαδικασία.

Μόνο που αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν πάντα την διαφορά.

Διότι, το σημαντικό δεν είναι η υπογραφή του Κώστα Σλούκα στο νέο συμβόλαιο, αλλά το πως φτάσαμε ως εκεί.

Το SDNA έχει όλες τις λεπτομέρειες που ουσιαστικά εξηγούν και την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση.

Για ποιο λόγο να αισθάνθηκε την ανάγκη ο μεγαλομέτοχος της πράσινης ΚΑΕ να δηλώσει ότι: «αθλητή σαν τον Σλούκα με τέτοιο ήθος δεν έχω ξαναγνωρίσει»;

Γιατί επέλεξε να του πει δημόσια ότι: «Κώστα, είσαι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει»;

Η απάντηση έρχεται από το παρασκήνιο αυτής της υπογραφής.

Ουσιαστικά, οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια από την Τετάρτη, την ημέρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την τριετή επέκταση της συνεργασίας με τον Ντίνο Μήτογλου.

Τότε, οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι για μία πρώτη διερευνητική διαπραγμάτευση, ώστε να διαπιστωθούν οι προθέσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε στον Έλληνα πλέι-μέικερ ότι θέλει την επέκταση της συνεργασίας, αρκεί να το επιθυμεί και ο ίδιος.

Ο Σλούκας επανάλαβε για μία ακόμα φορά, αυτά που έχει εκφράσει και δημόσια. Πως η συμπεριφορά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού προς το πρόσωπο του, ο σεβασμός που λαμβάνει όσο βρίσκεται στο τριφύλλι, τον έχει σκλαβώσει.

Κι εκεί αποκάλυψε για πρώτη φορά πως νιώθει σε πολύ καλή κατάσταση και ότι πρόθεση του είναι να συνεχίσει για μία ακόμα χρονιά.

Η κουβέντα σταμάτησε εκεί και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου.

Και κάπου εκεί, έρχεται μία κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε τέτοιο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Κώστας Σλούκας ενημέρωσε σήμερα (Τρίτη) τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ότι του στέλνει υπογεγραμμένο το νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ωστόσο, η είδηση δεν ήταν αυτή.

Ο Έλληνας άσος τον ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έβαζε την υπογραφή του εν λευκώ, αφήνοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να προσθέσει πάνω ό,τι ποσό κρίνει ο ίδιος!

Χωρίς διαπραγμάτευση. Χωρίς παζάρια. Άνευ όρων!

Μία κίνηση που δείχνει πολλά για την σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί ανάμεσα στον Κώστα Σλούκα, τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε προσωπικό επίπεδο!

Μία τόσο ηχηρή χειρονομία που κάνει το ποσό της συμφωνίας δευτερεύον θέμα και ελάσσονος σημασίας πια.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που κρατάμε είναι πως ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με τον αρχηγό του για ακόμα έναν χρόνο -ως το καλοκαίρι του 2027- και... βλέπουμε.

Διότι, οι δύο πλευρές έχουν πλέον μια τέτοια σχέση ειλικρίνειας, κατανόησης, εμπιστοσύνης που οποιαδήποτε συμφωνία έφτασε να είναι πια θέμα μερικών λεπτών.

Άλλωστε μιλάμε για έναν πλέι-μέικερ που στα 35 του -βάσει αριθμών- παραμένει ο κορυφαίος decision maker σε όλη την Ευρώπη, όπως δείχνει και η αλάνθαστη αναλογία ασίστ / λαθών...