ΟΦΗ: Χάνει τα ματς με ΑΕΚ και ΑΕΛ ο Νους

Ο Τιάγκο Νους δεν θα είναι διαθέσιμος στα δύο επόμενα παιχνίδια του ΟΦΗ.

Για μια ακόμη φορά ο Τιάγκο Νους δέχτηκε κόκκινη κάρτα σε ματς του ΟΦΗ, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 52ο λεπτό του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Με τη φανέλα του ΟΦΗ έχει δεχθεί 19 κίτρινες και τέσσερις κόκκινες κάρτες.

Ο Νους δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά ούτε και για την αναμέτρηση που ακολουθεί απέναντι στην ΑΕΛ, μετά την αποβολή του στην Τρίπολη.

Ο 24χρονος άσος είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή στο ματς της Κυριακής (9/11) με την ΑΕΚ, καθώς είχε συμπληρώσει τέσσερις κίτρινες κάρτες στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μετά την αποβολή του, όμως, θα εκτίσει επιπλέον ποινή μίας αγωνιστικής και έτσι θα απουσιάσει και από την 11η αγωνιστική, όταν ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ στη Λάρισα.