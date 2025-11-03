Αφελάι: «Κάποιες στιγμές στην Ελλάδα σκεφτόμουν ''πάω για ποδόσφαιρο ή για πόλεμο''»

Ο Ιμπραχίμ Αφελάι που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλώντας σε ολλανδικό ΜΜΕ με αφορμή την αναμέτρηση των Πειραιωτών με την PSV.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο παλαίμαχος πλέον άσος των «ερυθρόλευκων»:

«Ήταν μια καλή εποχή; Να το θέσω έτσι… Βιώνεις πράγματα τα οποία δεν βιώνεις εύκολα στην καθημερινότητα. Εάν κάποιες φορές βλέπεις ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου… Κάποιες φορές σκεφτόμουν… Τώρα πηγαίνουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο ή για πόλεμο. Αυτό σκέφτεσαι όταν σε συνοδεύει ο στρατός για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα ντέρμπι. Και τότε το ματς αυτό θυμάμαι είχε διακοπεί όταν ένα πλαστικό κύπελλο είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Εάν είχα πάρει όλα τα λεφτά μου; Ευτυχώς ναι. Μου τα έδωσαν αν και ποτέ δεν ήταν στην ώρα τους. Αλλά όμως είχα καλή αποταμίευση», ανέφερε στο NOS Studio Voetball.