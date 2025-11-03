Παρακάμερα ΑΕΚ: Πανζουρλισμός στο γκολ Πινέδα και αποθέωση στο τέλος (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε... παρασκηνιακά πλάνα στη δημοσιότητα από το θρίλερ με τον Παναιτωλικό! Ξεχωρίζουν οι επικές αντιδράσεις μετά το γκολ λύτρωσης του Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφεια και η αποθέωση στο τέλος.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ: Σε ένα παιχνίδι που προσέφερε μεγάλες συγκινήσεις, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της STOIXIMAN Super League 2025-26.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν αφεντικό της αναμέτρησης από το πρώτο λεπτό, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στο 78’ είδε τον διαιτητή Παπαδόπουλο, μετά από υπόδειξη του VAR Ευαγγέλου, να ακυρώνει γκολ του Γιόβιτς για επιθετικό φάουλ!



Ωστόσο, η ΑΕΚ πήρε τελικά αυτό που της άξιζε, δηλαδή, τη νίκη, χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Ορμπελίν Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Λάζαρο Ρότα.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…