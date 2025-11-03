ΠΑΟΚ: Η... σπάνια επίδοση του Οζντόεφ και η νίκη-ρεκόρ στις Σέρρες!

Τα σερί γκολ του Οζντόεφ και η ευρεία σε έκταση νίκη του ΠΑΟΚ στις Σέρρες απέκτησαν ιστορικό χαρακτήρα!

Ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ έχει πάρει… φωτιά! Μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Βόλου την περασμένη Κυριακή, ο Ρώσος μέσος το ξανάκανε, αυτή τη φορά στις Σέρρες. Σκόραρε δις και οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε μία επιβλητική νίκη με 5-0 επί του Πανσερραϊκού, σε μια επίδοση με... ιστορικό χαρακτήρα.

Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να σκοράρεις από δύο φορές σε δύο διαδοχικά ματς πρωταθλήματος – ειδικά αν δεν είσαι επιθετικός!

Ο Οζντόεφ, που κλείνει τα 33 του χρόνια, μπήκε με αυτόν τον τρόπο σε ένα πολύ «κλειστό κλαμπ» παικτών του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Πριν από αυτόν, το είχαν καταφέρει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τον Ιανουάριο του 2024 (Βόλος 5-1 εκτός, Παναθηναϊκός 2-1 εντός) και ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς την άνοιξη του 2018 (Παναθηναϊκός 3-0 εκτός, Πλατανιάς 3-0 εντός).

Το χθεσινό 5-0 στις Σέρρες δεν ήταν απλώς μια νίκη – ήταν ιστορικό ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την ευρύτερη εκτός έδρας νίκη του απέναντι στον Πανσερραϊκό, αφήνοντας πίσω το 4-1 του 2024 και του μακρινού 1973.

Παράλληλα, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League, πίσω μόνο από το θρυλικό 6-0 επί της Κηφισιάς τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο Δικέφαλος μετρά πλέον επτά ευρείες εκτός έδρας νίκες (5-0 ή 6-0), με πιο πρόσφατες το 5-0 επί του ΟΦΗ (8/2/2025) και φυσικά το σαρωτικό 5-0 επί του Πανσερραϊκού (2/11/2025).

ΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

21/12/2023 Κηφισιά–ΠΑΟΚ 0-6

24/10/1976 Ατρόμητος–ΠΑΟΚ 1-6

19/05/1991 Αθηναϊκός–ΠΑΟΚ 0-5

17/05/1998 Αθηναϊκός–ΠΑΟΚ 0-5

17/12/2016 Κέρκυρα–ΠΑΟΚ 0-5

08/02/2025 ΟΦΗ–ΠΑΟΚ 0-5

02/11/2025 Πανσερραϊκός–ΠΑΟΚ 0-5