Η Σαουθάμπτον απέλυσε τον Γουίλ Στιλ

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Σαουθάμπτον, καθώς λύθηκε η συνεργασία με τον Γουίλ Στιλ, μετά την ήττα από την Πρέστον.

Οι «Άγιοι» πραγματοποιούν κάκιστη πορεία στην Championship, αφού μετά από 13 αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 12 βαθμούς και βρίσκονται στην 21η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ήττα από την Πρέστον ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής, με την διοίκηση της Σαουθάμπντον να προχωράει στην απομάκρυνση του Γουίλ Στιλ από τον πάγκο της ομάδας.

Ο 33χρονος προπονητής, μετά την θητεία του σε Ρεμς και Λανς αποφάσισε το καλοκαίρι να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αναλάβει την Σαουθάμπντον, όμως η θητεία διήρκεσε μόλις λίγους μήνες.