Η Σαουθάμπτον απέλυσε τον Γουίλ Στιλ

Οι «Άγιοι» πραγματοποιούν κάκιστη πορεία στην Championship, αφού μετά από 13 αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 12 βαθμούς και βρίσκονται στην 21η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η ήττα από την Πρέστον ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής, με την διοίκηση της Σαουθάμπντον να προχωράει στην απομάκρυνση του Γουίλ Στιλ από τον πάγκο της ομάδας.
Ο 33χρονος προπονητής, μετά την θητεία του σε Ρεμς και Λανς αποφάσισε το καλοκαίρι να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αναλάβει την Σαουθάμπντον, όμως η θητεία διήρκεσε μόλις λίγους μήνες.