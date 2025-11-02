Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE «Απειλεί» με Καλοσκάμη η ΑΕΚ! (vid) 02-11-2025 21:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Δημήτρης Καλοσκάμης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Δημήτρης Καλοσκάμης «απείλησε» στο 9ο λεπτό με ωραίο σουτ τον Τσάβες να αποκρούει με υπερένταση! Δείτε την ευκαιρία του Καλοσκάμη: Το 85% χάνει: Εάν κάνεις κάτω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ελληνικής γεωγραφίας, τότε δεν ξέρεις ούτε βασικά menshouse.gr Έργο Ρουί Βιτόρια: 4 γκολ και 3 ασίστ σε 11 ματς ο αναπληρωματικός του Σφιντέρσκι menshouse.gr Συγκινεί ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Άρχισα να κλαίω τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να σταματήσω» instanews.gr Πόσοι από την 11άδα με το Βόλο χωράνε στον νέο ΠΑΟ του Μπενίτεθ από Γενάρη; menshouse.gr Μαρία Αντωνά, λυπήσου μας... (Pics) dailymedia.gr Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Μπενίτεθ! menshouse.gr Άτακτη οπισθοχώρηση Μητσοτάκη… instanews.gr «Σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους αυτού του ηλίθιου, θα τον κανονίσω!»: Οργισμένη η Έλενα Παπαρίζου στον αέρα του «The Voice» dailymedia.gr «Απειλεί» με Καλοσκάμη η ΑΕΚ! (vid) SHARE