Μοιράστηκαν βαθμούς Αταλάντα και Κρεμονέζε

Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κρεμονέζε και Αταλάντα με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να μοιράζονται βαθμούς.

Η ομάδα του Νταβίντε Νίκολα άνοιξε το σκορ με τον «γερόλυκο» Τζέιμι Βάρντι στο 78ο λεπτό και πίστεψε πως θα επέστρεφε στις επιτυχίες για πρώτη φορά από τις 29 Αυγούστου (τέσσερις ισοπαλίες και μια ήττα).

Ωστόσο, έξι λεπτά αργότερα, ο Μάρκο Μπρεσιανίνι, που είχε περάσει στο ματς δευτερόλεπτα νωρίτερα αντί του Μάριο Πάσαλιτς, νίκησε τον Μάρκο Σιλβέστρι ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Αταλάντα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Αταλάντα βρίσκεται στην 8η θέση με 12 βαθμούς ενώ έναν βαθμό πίσω της είναι η Κρεμονέζε.