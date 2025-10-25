«Παρέλασε» στο Παγκρήτιο με νίκη – ανατροπή (1-3) ο Ατρόμητος!

Μπορεί ο ΟΦΗ να προηγήθηκε (1-0) με τον Σαλσέδο, ωστόσο η ομάδα του Περιστερίου με γκολ των Γιουμπιτάνα (34΄) - Καραμάνη 71΄) - Οζέγκοβιτς (94΄) γύρισε…τούμπα το ματς (1-3) κι έφυγε με το «τρίποντο» απ΄το Ηράκλειο – Ξέσπασμα των οπαδών του ΟΦΗ κατά του Σέρβου τεχνικού, Μίλαν Ράσταβατς και των παικτών του κρητικού συλλόγου.

Απ΄τα πρώτα κιόλας λεπτά κι οι δύο ομάδες έδειξαν τη διάθεση να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτήσει καλό ρυθμό με το…καλησπέρα.

Ο Ατρόμητος βρήκε δύο φορές (10΄- 14΄) το δρόμο προς τα δίχτυα με πρωταγωνιστή (δις) τον Τσαντήλα, ωστόσο και τα δύο γκολ ακυρώθηκαν ως οφσάιντ.

Γκέλα του Χουτεσιώτη και 1-0

Στο 15΄ο ΟΦΗ σκόραρε κι αυτή τη φορά το ταμπλό έγραψε 1-0.



Ο Σαλσέδο έκανε το σουτ από τα 25 μέτρα, ο Χουτεσιώτης δεν έκανε καλό υπολογισμό σε μια… εύκολη φάση, είδε την μπάλα να του φεύγει μέσα από τα χέρια και να καταλήγει στο βάθος της εστίας. Γκολ – «δώρο» του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων στους Κρητικούς.

Οι γηπεδούχοι έχασαν πολύ καλή ευκαιρία να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους στο 32΄. Ο Σενγκέλια με ωραία μπαλιά έβγαλε τον Νους στην πλάτη της άμυνας των Περιστεριωτών, αυτός προχώρησε και απέναντι από τον Χουτεσιώτη έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ.

Γκολ ο Γιουμπιτάνα

Ο Ατρόμητος έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 34΄. Ο Μπάκου έκλεψε την μπάλα από τον Σαλσέδο, πάσαρε στον Γιουμπιτάνα κι αυτός με ωραίο σουτ νίκησε τον Χριστογεώργο (1-1).

Ο ΟΦΗ βρέθηκε φάτσα με το δεύτερο γκολ στο 41΄. Ο Σαλσέδο γύρισε την μπάλα στον Σενγκέλια που σε κενή εστία έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Δοκάρι ο Ατρόμητος

Στο 56΄ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να «φλερτάρουν» με το δεύτερο γκολ. Ο Μουντές από τη δεξιά γραμμή του άουτ έκανε το πλασέ με την μπάλα να κοντράρει και να χτυπάει στο αριστερό κάθετο δοκάρι.

Τρίτο γκολ (!) – τρίτο οφσάιντ (!) ο Τσαντίλας!

Στο 61΄ο Τσαντίλας συνδέθηκε για τρίτη φορά με τα δίχτυα, ωστόσο κι αυτή τη φορά το γκολ ακυρώθηκε διότι ο παίκτης του Ατρομήτου ήταν εκτεθειμένος και σε θέση οφσάιντ!

Γκολ – μέσω VAR – και 1-2 ο Ατρόμητος!

Στο 71΄ο Οζέγκοβιτς γύρισε από αριστερά την μπάλα στον Καραμάνη (πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 67΄) ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από πεντάλεπτη διακοπή και σύμφωνα με το VAR (χωρίς τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ που δεν λειτουργούσε, αλλά με τη χρήση των γραμμών) το γκολ ήταν κανονικό κι έτσι ο Ατρόμητος έφτασε στην ανατροπή (1-2).

Το δεύτερο γκολ εξόργισε τους φίλους του ΟΦΗ που άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον τεχνικό της ομάδας, Μίλαν Ράσταβατς.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και να φτάσουν στην ισοφάριση, έχοντας ένα πολύ καλό σουτ με τον Φούντα (85΄) που κατέληξε λίγο άουτ.

Το...κερασάκι ο Οζέγκοβιτς (1-3)

Στο 94΄ο Οζέγκοβιτς σκόραρε από κοντά με προβολή και επί της ουσίας έριξε τίτλους τέλους στο ματς, με το κοινό του ΟΦΗ να...βράζει για τον Μίλαν Ράσταβατς και τους παίκτες του ΟΦΗ και να ξεσπά με έντονες αποδοκιμασίες.

Δεύτερη νίκη για τον Ατρόμητο στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, με τους Περιστεριώτες να έχουν πιο καθαρό μυαλό και να δείχνουν στο β΄ημίχρονο πως ήθελαν περισσότερο τη νίκη, με τον Λεωνίδα Βόκολο να κερδίζει πολλά από τις αλλαγές των Οζέγκοβιτς - Καραμάνη.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε καλά το ματς προηγήθηκε νωρίς, είχε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, ωστόσο στο δεύτερο 45λεπτο υπέστη αγωνιστική καθίζηση και τα άκουσε δικαιολογήμένα από τον κόσμο του για την κάκιστη εικόνα που έφερε την ήττα.

Ο διαιτητής Ζαμπαλάς (Ηπείρου) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μίχορλ, Μαρινάκη, Νους, Καραμάνη.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Λέουις, Καραχάλιος, Αποστολάκης (68΄Βούκοτιτς), Νέιρα (79΄Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (58΄Φούντας), Νους, Σαλσέδο (79΄Ρακόνιακ)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88΄Τσιγγάρας), Μουντέ, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (64΄Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μανσούρ (67΄Καραμάνης), Μουτουσαμί.