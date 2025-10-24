Η... έκρηξη στα έξι γκολ της ΑΕΚ και η αποθέωση! (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από την εξάρα απέναντι στην Αμπερντίν! Δείτε την... έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφεια στα έξι γκολ της Ένωσης και την αποθέωση στο τέλος.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε έκταση ευρωπαϊκής νίκης στην ιστορία της ισοφάρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 6-0 της Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League 2025-26.



Το δρόμο προς τη νίκη για την ομάδα μας άνοιξε ο Κοϊτά, σκοράροντας στο 11’ και το 18’, ενώ ο Ελίασον στο 27’ έκανε το 3-0. Στο 55’ ο Μαρίν πήρε τη σκυτάλη, ενώ τα δύο τελευταία γκολ πέτυχαν οι Γιόβιτς (81’) και Κουτέσα (87’).



Η κάμερα του AEK TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…