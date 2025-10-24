Εύσημα από την UEFA για το AEK Medical Staff (Vid)

Ο παρατηρητής της UEFA στον αγώνα ΑΕΚ-Αμπερντίν και οι συνεργάτες του δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας των διασωστών της ΟΠΑΠ Arena.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Η ΑΕΚ πέτυχε χθες μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη σε βάρος της Αμπερντίν, όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες «νίκες», εκτός αγωνιστικού χώρου, εξίσου σημαντικές. Η ομάδα των εθελοντών διασωστών που απαρτίζεται από περίπου 250 επαγγελματίες υγείας με επικεφαλής το στέλεχος του ΕΚΑΒ Δημήτρη Γάλλο, είναι πάντα σε ετοιμότητα να προσφέρει στους φιλάθλους κάθε είδους πρώτη βοήθεια τις μέρες των εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ, αλλά και σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου υπάρχει μαζική παρουσία οπαδών της ομάδας μας.



Όλοι όσοι ζούμε την καθημερινότητας της ΑΕΚ, έχουμε γνώση της οργάνωσης, της προσφοράς και του υψηλού επιπέδου κατάρτισης του AEK Medical Staff. Για τους επισκέπτες, όμως, είναι κάτι πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό. Ο παρατηρητής της UEFA στον αγώνα ΑΕΚ-Αμπερντίν και οι συνεργάτες του δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τις υπηρεσίες που προσφέρει η υπερσύγχρονη OPAP ARENA, όμως για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας των διασωστών τόνιζαν ότι κάτι τέτοιο δεν έχουν δει σε κανένα γήπεδο της Ευρώπης!



Η ΑΕΚ παρέχει όλες τις δυνατότητες με πλήρη και υπερσύγχρονο εξοπλισμό και προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτούς τους εθελοντές επαγγελματίες υγείας, γι’ αυτό και έλαβε για ακόμα μία φορά τα εύσημα από μια διεθνή αθλητική αρχή για την οργάνωσή της και για την ευαισθησία που επιδεικνύει στο θέμα της ασφάλειας και της προστασίας των φιλάθλων.