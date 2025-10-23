Καρυπίδης: «Συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας - Έχουμε καλό μομέντουμ»

Ο τεχνικός διευθυντής της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Χρήστος Καρυπίδης, σχολίασε τα θετικά και αρνητικά της Λιλ, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ (22:00).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το σημερινό παιχνίδι: «Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουμε, απέναντι σε μία καλή ομάδα. Κλασσική γαλλική ομάδα με ταχύτητα και δύναμη. Στηρίζονται πολύ στο physical παιχνίδι. Προερχόμαστε από δύο νίκες με καλές εμφανίσεις απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Καλό το μομέντουμ για μας. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Για τα σημεία-κλειδιά του αγώνα: «Εμείς ανεξαρτήτου αντιπάλου έχουμε το δικό μας πλάνο, που δεν αλλάζει πολύ. Αναλύουμε σίγουρα τον αντίπαλο, βλέπουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους. Το πλάνο μας θα είναι το ίδιο, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε ψηλά και να εκμεταλλευτούμε τα λάθη των αντιπάλων».