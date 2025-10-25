MENU
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών - Novasports Prime HD
8η αγωνιστική
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 2
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
  • Γιουματζίδης Μελέτιος
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος
  • AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης
Βοηθοι
  • Καραγκιζόπουλος Ιωάννης
  • Κλεπετσάνης Αθανάσιος
Τεταρτος
  • Κόκκινος Γεώργιος
Κιτρινες καρτες
  • 66' Τσε Νάνελι
Κοκκινες καρτες
  • 45+4' Λευτέρης Λύρατζης
Σκορερς
  • 37' Πέτρος Μπαγκαλιάνης
  • 44' Αμρ Ουάρντα
Κιτρινες καρτες
  • 40' Πασχάλης Στάικος
  • 66' Φακούντο Πέρες
  • 70' Ζήσης Χατζηστραβός

Live: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ

