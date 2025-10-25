Live: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών - Novasports Prime HD
8η αγωνιστική
8η αγωνιστική
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 2
<% getScoreHome(1360694) %> <% getScoreAway(1360694) %>
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Γιουματζίδης Μελέτιος
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος
- AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης
Βοηθοι
- Καραγκιζόπουλος Ιωάννης
- Κλεπετσάνης Αθανάσιος
Τεταρτος
- Κόκκινος Γεώργιος
Κιτρινες καρτες
- 66' Τσε Νάνελι
Κοκκινες καρτες
- 45+4' Λευτέρης Λύρατζης
Σκορερς
- 37' Πέτρος Μπαγκαλιάνης
- 44' Αμρ Ουάρντα
Κιτρινες καρτες
- 40' Πασχάλης Στάικος
- 66' Φακούντο Πέρες
- 70' Ζήσης Χατζηστραβός