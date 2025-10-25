Η ΑΕΛ πανηγύρισε μία τεράστια εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 0-2 χάρη στα γκολ των Μπαγκαλιάνη και Ουάρντα.

Μία νίκη, η οποία είναι η πρώτη της στην επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια και που την βγάζει από τα τελευταία στρώματα της Super League πέτυχε η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε του Πανσερραϊκού εκτός έδρας με 0-2, σε ένα τρίποντο χρυσάφι για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάννη Πασά, ο οποίος νίκησε τους πάντες στον αέρα αλλά όχι τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού, Τιναλίνι. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν με τον Νούναλι, το σουτ του οποίου πέρασε διαγώνια αλλά εκτός εστίας.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου παίχτηκε ποδόσφαιρο κυρίως στη μεσαία γραμμή, η ΑΕΛ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 36ο λεπτό, με ένα απίθανο σουτ του Μπαγκαλιάνη. Ο Έλληνας στόπερ εμπιστεύτηκε το πόδι του και εξαπέλυσε έναν κεραυνό ο οποίος κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 της ομάδας του.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά δεν έμεινε εκεί, καθώς ο Ατανάσοφ εκτέλεσε απευθείας στο 41' το κόρνερ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. Οι Θεσσαλοί εκμεταλλεύτηκαν το τρομερό μομέντουμ τους και στο 45ο λεπτό βρήκαν και δεύτερο γκολ, με δράση τον Ουάρντα αυτή την φορά, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Τιναλίνι για το 0-2.

Σα να μην έφτανε αυτό για τον Πανσερραϊκό, πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Λευτέρης Λυρατζής αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο κεφάλι του Κοσονού, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Το δεύτερο μέρος μέχρι και το 72ο λεπτό πρόσφερε πολύ πτωχό θέαμα, μιας και ο Πανσερραϊκός δεν μπορούσε να απειλήσει με παίκτη λιγότερο και η ΑΕΛ βολευόταν για τα καλά έχοντας ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Ο Ντε Μάρκο σε εκείνο το σημείο είχε μία ευκαιρία με κεφαλιά, όμως ο Μελίσσας είχε απάντηση, ενώ η πιο καλή στιγμή του δευτέρου μέρους, ήταν το δοκάρι του Τούπτα στο 85' για τους φιλοξενούμενους.

Τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με το 0-2 να μένει μέχρι το φινάλε και τον Στέλιο Μαλεζά να πανηγυρίζει την παρθενική του νίκη στον πάγκο των «βυσσινί».

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (59' Τσαούσης), Λιάσος (76' Ομεονγκά), Μπρουκς, Γκριν (46' Γεωργιάδης), Νούνελι, Μπανζάκι (46' Μάρας), Ιβάν (59' Καρέλης)

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοσσονού, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46' Χατζηστραβός), Πέρες (73' Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (80' Γκαράτε), Ουάρντα (63' Τούπτα), Μούργος (63' Σαγάλ)