Αλλοίωση και με VAR και το 0-2 έγινε 1-1 με το έτσι θέλω!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σφαγή χωρίς αναισθητικό του Παναθηναϊκού σήμερα κόντρα στον Αρη, όταν Γερμανοί διαιτητές σε γήπεδο και VAR , αρνήθηκαν καθαρό πέναλτι του παλαιστή Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στο 0-1 και αμέσως μετά δεν έδωσαν το φάουλ στον Τσέριν στην αρχή του 1-1.

Όχι ότι πέφτω από τα σύννεφα. Συνηθισμένος είμαι πλέον ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει σαν πρόβατο σε σφαγή και να μην κουνιέται φύλλο. Και αύριο να είναι ακόμα μία Δευτέρα. Και λέω εγώ. Όταν αυτά κάνουν ο Λανουά και η παρέα του με τον Παναθηναϊκό στα κάτω του και προβληματικό τι θα έκαναν, αν η ομάδα ήταν μία χαρά και διεκδικούσε πρωτάθλημα; Πόσα όργια θα βλέπαμε με το VAR που θα μας παρέπεμπαν στις σκοτεινές ημέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου;

Πριν το 1-1 στο 73' με λαβή ο Ρόουζ στο κεφάλι ανέτρεψε τον Γερεμέγεφ στην γραμμή της περιοχής. Πέναλτι μαρς με γυμνό μάτι, ο Τσβάιερ είπε παίζεται και φυσικά από το VAR δεν του είπαν τίποτα. Διότι έτσι έπρεπε να γίνει! Στη συνέχεια ο Αρης βγαίνει μπροστά ο Τσέριν ανατρέπεται και στην εξέλιξη της φάσης ο Δώνης σκοράρει με τον Ντραγκόφσκι να κάνει μεγάλο λάθος. Μιλάμε ότι σε δύο λεπτά το 0-2 έγινε 1-1 με το έτσι θέλω. Με Γερμανούς διαιτητές αυτή την φορά και όχι Ελληνες, αλλά με επίδειξη δύναμης από αυτούς που σήμερα κάνουν κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν όλα είχαν δοθεί σωστά ο Παναθηναϊκός θα είχε νικήσει με 0-2 και αν δεν είχε μπει το πέναλτι με 0-1 και η ομάδα χωρίς να παίξει καλά σε ένα μεγάλο διάστημα θα ροκάνιζε την διαφορά. Η αλλοίωση, όμως, αλλάζει την κουβέντα τώρα και πέφτει κράξιμο για τον Ντραγκόφσκι, για τον Κόντη για τους παίκτες. Δεν λέω, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε. Μετά το 1-1 έπαιξε, όπως έπρεπε να παίξει μετά το 0-1, όπου κλείστηκε χωρίς λόγο και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα.

Λέω, όμως, ότι κάνουμε τζάμπα κουβέντα. Και τον Γκουαρντιόλα να έφερνε ο Παναθηναϊκός και 10 παικταράδες αν δεν βρει τρόπο να προστατευτεί η ομάδα πρωτάθλημα δεν παίρνει, ούτε σε 30 χρόνια. Ακόμα και αν φτιάξει ομάδα και φθάσει να είναι κοντά στην κορυφή, ή είναι στην κορυφή θα τον γκρεμίσουν από εκεί και με VAR και με επίδειξη δύναμης.

*Πάμε σε μία εβδομάδα με πολλές και σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν από το καλοκαίρι, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ.

*Ο Μπενίτεθ έρχεται και αναλαμβάνει. Θα χρειαστεί χρόνο, για να μάθει πρόσωπα και πράγματα και χρόνος δεν υπάρχει. Για αυτό είναι απαραίτητο για μένα να βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον Κόντη στην ομάδα, για πάντα. Για να είναι στο πλευρό του προπονητή και να τον βοηθήσει στην μετάβαση και όχι μόνο. Ο Μπενίτεθ είναι το μεγαλύτερο όνομα προπονητή, που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δοθεί σε προπονητή, αλλά είναι και ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια δεν πέτυχε σε Θέλτα και Εβερτον. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τον βοηθήσει να πετύχει και να πιάσει τόπο η ακριβή επένδυσή του πρέπει να βρει άκρη με την διαιτησία και να έχει το 50-50 πάντα. Αν αυτό δεν γίνει πάλι τα λεφτά θα πάνε στον βρόντο και θα τρωγόμαστε μεταξύ μας.