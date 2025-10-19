Η Τότεναμ προηγήθηκε νωρίς, όμως η Άστον Βίλα βρήκε το τρόπο να φύγει με το 1-2 από το Λονδίνο.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ βρέθηκε για λίγο στη… δεύτερη θέση της βαθμολογίας καθώς μπήκε σε θέση οδηγού, όμως εκείνη του Ουνάι Έμερι είχε κάτι από τα παλιά και έφυγε με το σημαντικό 1-2 από την πρωτεύουσα που την ανέβασε στο Νο10 της Premier League.

Μόλις στο 5’ ο Κούντους έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ζοάο Παλίνια πήρε την κεφαλιά και ο Μπεντανκούρ από κοντά έγραψε το 1-0. Η Βίλα κατάφερε να ισορροπήσει στη συνέχεια, το ματς ήταν κλειστό, όμως το ημίχρονο είχε ένα ακόμα γκολ. Αυτό το πέτυχε στο 37’ με σουτάρα εκτός περιοχής ο Ρότζερς για το 1-1.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι πατούσαν πλέον καλύτερα και στο 57’ έχασαν ευκαιρία με τον Μάλεν μετά την πάσα του ΜακΓκιν. Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο 77’ με ίσως το καλύτερο γκολ φέτος, όταν ο Κας έκανε τρομερή μπαλιά 50 μέτρων με… βολέ όντας πάνω στη σέντρα, ο Ντιν μαγικό κοντρόλ και πάσα και ο Μπουεντία τρομερό πλασέ με το αριστερό (1-2).