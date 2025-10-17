Απίστευτο: Τρεις σερί προπονητές του Παναθηναϊκού με ίδια ημέρα γενεθλίων!

Αδιανόητη συγκυρία, εφόσον τελικά ολοκληρωθεί το deal Παναθηναϊκού και Ράφα Μπενίτεθ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός έχει ίδια ημέρα γενέθλια και με τους δύο προκατόχους του, πριν τον υπηρεσιακό Χρήστο Κόντη!

Ντιέγκο Αλόνσο. Γεννημένος στις 16 Απριλίου 1975, ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού τον Ιούλιο του 2024 αλλά απολύθηκε μόλις 3,5 μήνες μετά.

Ρουί Βιτόρια. Γεννημένος στις 16 Απριλίου 1970. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό στις 31 Οκτωβρίου 2024 και άντεξε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο στον "πράσινο" πάγκο, αφού αποχώρησε στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ράφα Μπενίτεθ. Γεννημένος στις 16 Απριλίου 1960! Μοιάζει απίστευτο, αλλά -εκτός απροόπτου- θα γίνει πραγματικότητα, με τον Παναθηναϊκό να δίνει τα κλειδιά σε τρίτο διαδοχικό προπονητή που έχει γεννηθεί την ίδια ημερομηνία. Με κοινή συνισταμένη μάλιστα ότι πάλι το deal κλείνει Οκτώβριο μήνα!

Ενδιάμεσα βέβαια υπάρχει και ο υπηρεσιακός Χρήστος Κόντης, ο οποίος πάντως απέχει ελάχιστα από τους τρεις προαναφερθέντες, αφού γεννήθηκε μόλις 27 ημέρες αργότερα (13/5/1975)!

