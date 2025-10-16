Στα «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντί-Λεβαντόφσκι

Τον Ντούσαν Βλάχοβιτς εξετάζει η Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε περίπτωση που δεν ανανεώσει ο Πολωνός το επόμενο καλοκαίρι με τους Καταλανούς, σύμφωνα με την «Tuttosport».

Η ομάδα της Βαρκελώνης προετοιμάζει ήδη το... έδαφος για τη νέα σεζόν και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την κορυφή της επίθεσης της.

Η ισπανική ομάδα έχει ξεκινήσει το... σκανάρισμα της αγοράς για έναν επιθετικό που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η μεταξύ τους συνεργασία το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πολωνός στράικερ αντιμετωπίζει αυτό τον καιρό πρόβλημα τραυματισμού και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες, ενώ το συμβόλαιο του με την ομάδα του Χάνσι Φλικ ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Ένα από τα βασικά ονόματα που έχει... πέσει στο τραπέζι των «μπλαουγκράνα» είναι αυτό του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Γιουβέντους και το δικό του συμβόλαιο με τους Ιταλούς ολοκληρώνεται και αυτό το καλοκαίρι του 2026, όπως αναφέρει η «Tuttosport».