Ντε Γιονγκ: Ανανεώνει και επίσημα με την Μπαρτσελόνα έως το 2029

Η Μπαρτσελόνα και ο Φρένκι Ντε Γιονγκ συνεχίζουν μαζί! Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι πλέον οριστική και την Τετάρτη (15/10) θα πέσουν και οι υπογραφές σε νέο συμβόλαιο που θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο 28χρονος Ολλανδός μέσος, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο έληγε στο τέλος της φετινής σεζόν, θεωρείται βασικό γρανάζι στα πλάνα του Χάνσι Φλικ. Τόσο ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα όσο και ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο είχαν ξεκαθαρίσει πως η παραμονή του ήταν προτεραιότητα για τον σύλλογο. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η ρήτρα αποδέσμευσής του στο νέο συμβόλαιο θα φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντε Γιονγκ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 από τον Άγιαξ αντί 86 εκατομμυρίων ευρώ και από τότε έχει καταγράψει 267 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», σημειώνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 συμμετοχές, αποτελώντας με τον Πέδρι το βασικό δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.