Επίσημο: Τέλος από την Σερβία ο Στοΐκοβιτς

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Σερβίας, μετά την κομβική ήττα από την Αλβανία.

Συγκεκριμένα, μετά το χθεσινό (11/10) ανεπιτυχές αποτέλεσμα, οι Σέρβοι βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Το κλίμα που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα δεν ήταν με το μέρος του Στοΐκοβιτς, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της οδυνηρής ήττας, προϊδεάζοντας την παραίτηση του από την τεχνική ηγεσία.

Τελικά, η συγκεκριμένη εξέλιξη πήρε επίσημη μορφή, με την σέρβικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ανακοινώνει την λύση συνεργασίας με τον 60χρονο προπονητή.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζόραν Μίρκοβιτς αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για όλα όσα έχει κάνει τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια στο τιμόνι της εθνικής ομάδας».