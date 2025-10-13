Έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό ο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει πιάσει δουλειά στο «Τριφύλλι» και βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, προκειμένου να δει και τις εγκαταστάσεις στο Κορωπί.

Ο έμπειρος Ιταλός έχει πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό ως σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου για τα θέματα που αφορούν την «πράσινη» ΠΑΕ, με το «Τριφύλλι» να ποντάρει πολλά στις παραστάσεις που έχει από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού (Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ).

Ο Μπαλντίνι λοιπόν βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα και μάλιστα επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Κορωπί, ώστε να δει τις εγκαταστάσεις και να σχηματίσει ο ίδιος μια εικόνα για αυτές.

Φυσικά η ενεργοποίηση του Ιταλού φέρνει και... ψαλίδισμα στις αρμοδιότητες του Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό.