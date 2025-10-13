Ντέρμπι analysis: Το iso του Σορτς, το πρόβλημα στο «πέντε», ο τρομερός Ντόρσεϊ και τα χαμένα σουτ

O Ολυμπιακός πήρε την πρώτη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι που έχουν και οι δύο πράγματα να κρατήσουν. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος

O Ολυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, σε ένα παιχνίδι που ήταν διαφορετικό σε κάθε ημίχρονο. Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο πρώτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με μια διαφορά που δεν αντικατόπτριζε την εικόνα του αγώνα, καλύτερος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο, που με την ενέργεια του κατάφερε να γυρίσει το ματς. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που καθόρισαν τον αγώνα.

Άπιαστος Σορτς και ευστοχία από την περιφέρεια

Στο πρώτο ημίχρονο, έλαμψε το αστέρι του Σορτς, με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού να θυμίζει το παίκτη που έκανε άνω κάτω την Ευρωλίγκα πέρσι. Χωρίς την παρουσία του Ναν, έχοντας την μπάλα στα χέρια του για να αποφασίζει εκείνος, εκτόξευσε την αυτοπεποίθηση του και έκανε αυτό που ξέρει καλά, να χτυπάει κάθε αδυναμία της άμυνας. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος τον αντιμετώπισε με άμυνα αλλαγών, με τον Αμερικανό, να σημαδεύει είτε τον Βεζένκοφ, είτε τον Μιλουτίνοφ για να πάρει την αλλαγή στο σκριν.

Ο Σορτς τιμώρησε με κάθε τρόπο τις αλλαγές, έχοντας 4/5 επιθέσεις εύστοχες, ενώ παράλληλα δημιούργησε και ελεύθερα σουτ για τους συμπαίκτες, τραβώντας την άμυνα επάνω του. Ο βραχύσωμος γκαρντ, παίζοντας με ένα usage λίγο πάνω από το 30%, μπόρεσε να είναι ο πραγματικός του εαυτός, ανεβάζοντας το τέμπο των πρασίνων και δίνοντας νέα διάσταση στην επίθεση του.

Πέρα όμως από τον Σορτς, σημαντικό ρόλο, είχε και ο Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ με την αυτοπεποίθηση στον ουρανό, μπήκε στο παρκέ και παρήγαγε instant scoring με τρομερή αποτελεσματικότητα πίσω από την γραμμή του τριπόντου και ανέβασε και άλλο την διαφορά. Βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι, όπως θα δούμε και αργότερα, είναι και η ευστοχία στο τρίποντο. Οι πράσινοι στο πρώτο μέρος, τελείωσαν με 7/15 σουτ (46.6%), όπου τα 5/10 από αυτά ήταν uncontested, με λίγα λόγια ελεύθερα σουτ, μετά από καλές δημιουργίες. Κρατήστε το αυτό για την συνέχεια.

Άλλος Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος

Μια κρίσιμη φάση κυρίως ψυχολογίας ήταν το τελείωμα του δεκαλέπτου, εκεί που όπου ο Σορτς δεν «έφαγε» όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, καθώς δεν έχει μάθει να παίζει με φρένο, με αποτέλεσμα να σκοράρει για τρεις ο Βεζένκοφ και οι δύο ομάδες να πάμε στα αποδυτήρια με διαφορά μόλις πέντε πόντων.

Οι ερυθρόλευκοι, μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να πιέσουν περισσότερο, να βγάλουν ενέργεια και να κουράσουν τους χειριστές του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άλλαξε την άμυνα του στα σκριν στην μπάλα, παίζοντας drop, με τον ψηλό να μένει σε χαμηλά μέτρα και ο γκαρντ να περνάει σκιά πάνω από το σκριν. Βέβαια, ούτε αυτό σταμάτησε τελείως τον Σορτς, καθώς διαθέτει αυτό το runner που δεν κόβεται ακόμα και με αυτήν την άμυνα, όμως γενικά, έβαλε αμφιβολίες στους χειριστές. Οι ίδιοι επιτέθηκαν με το μέγεθος τους στον Σορτς και τον Σλούκα, δημιουργώντας ανισορροπία στην άμυνα, που εκμεταλλεύτηκαν με σκορ στην ρακέτα.

Την διαφορά στο δεύτερο μέρος και ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο, την έκανε ο Γουόρντ, με την αστείρευτη ενέργεια του και το αμυντικό του IQ. Όπου χρειαζόταν, κάλυπτε τους συμπαίκτες του, έπαιξε εξαιρετικές ένας εναντίον ενός άμυνες και μοιάζει ο Ολυμπιακός, να βρίσκει τον δικό του Χουάντσο, σε ένα παιδί που μπορεί να μαρκάρει από το ‘1’ έως το ‘4’.

Ο - για μια ακόμα φορά- εξαιρετικός Ντόρσεϊ, μας έδειξε άλλη μια πτυχή του ταλέντου του, καθώς εκτός από σκόρινγκ, έδωσε και οκτώ ασίστ για 19 πόντους στους συμπαίκτες του. Να επιστρέψουμε όμως στην ευστοχία. Ο Παναθηναϊκός, παρά την καλύτερη άμυνα του Ολυμπιακού, έφτιαξε και πάλι καλά σουτ, μερικά σε βαθμό πέναλτι που λέμε. Παρόλα αυτά το δεύτερο ημίχρονο στο σύνολο του, ήταν καταστροφικό σε αυτό το κομμάτι.

Το τριφύλλι, είχε μόλις 2/14 σουτ στο δεύτερο μέρος, όπου τα αμαρκάριστα ήταν 1/9 (11.1%). Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, ότι όταν έχεις φτιάξει ελεύθερα σουτ υψηλής ποιότητας και σουτάρεις με 11%, δεν έχεις και πολλές ελπίδες για να κερδίσεις, τόσο απλά.

Το πρόβλημα στην θέση πέντε

Είναι δεδομένο πλέον, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην θέση του σέντερ. Ο ίδιος ο Αταμάν το έχει παραδεχτεί, αφού έχοντας δύο σέντερ (Χολμς, Γιουρτσέβεν), έπαιξε με τον Μήτογλου στο πέντε, όχι μόνο χθες αλλά και στα ματς της Ευρωλίγκας. Η άμυνα στο πικ εν ρολ, συνεχίζει να είναι προβληματική, με τους πράσινους να έχουν μια μπερδεμένη τακτική σε αυτό το κομμάτι. Απέναντι στα 31 σκριν στην μπάλα που χρησιμοποίησε ο Ολυμπιακός, είδαμε hedge out, show n recover, αλλαγές και under. Βλέποντας όλες τις φάσεις, ξεχωριστά, δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι οδηγία ή κακή εκτέλεση από τους παίκτες, καθώς σε ίδιες καταστάσεις κάνουν κάτι διαφορετικό.

Ο Χολμς, είναι αρκετά πίσω ακόμα σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρει πότε να μείνει στην ρακέτα, πότε να βγει στο τρίποντο, ενώ το recover του, είναι πιο αργό και από του Ομέρ. Για τον Τούρκο, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτήν την άμυνα και ο προπονητής του τον εκθέτει, βάζοντας τον να την κάνει. Παρεμπιπτόντως, χθες δεν ήταν κακός σε σχέση με τους άλλους σέντερ των πρασίνων.

Χαρακτηριστική είναι η παραπάνω φάση, μια από τις πιο κρίσιμες του αγώνα, όπου ο Μήτογλου, βγαίνει στα επτά μέτρα, ο Ολυμπιακός γυρνάει γρήγορα την μπάλα η οποία φτάνει στον Μιλουτίνοφ. Ο Έλληνας φόργουορντ εξαντλημένος από το σπριντ επιστροφής, δεν έχει καλή αμυντική ισορροπία και ο σέντερ του Ολυμπιακού, σκοράρει εύκολα. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που όμως στην τελική σούμα, κάνουν την διαφορά.

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι, η διαφορά όμως δεν είναι τέτοια που να μην αφήνει ανοικτές διαφορές για το δεύτερο ματς τον Μάρτιο. Ο κόουτς Άταμαν, έχει να λύσει δύο γρίφους. Πρώτον, τι θα κάνει με το πρόβλημα στους ψηλούς του και δεύτερον, πώς θα μπορέσει να κάνει λειτουργικό το δίδυμο Σορτς-Ναν, χωρίς να χάνει κάποιος από τους δύο τις αρμοδιότητες του.