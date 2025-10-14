Παπαγιάννης: «Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα η αγάπη μου» (vid)

Χωρίς διπλωματίες, ο Γιώργος Παπαγιάννης απάντησε ξεκάθαρα στην ερώτηση της Nova για το αν η πόρτα θα ήταν ανοιχτή και για τους δύο αιώνιους σε περίπτωση επαναπατρισμού του.

Ο σέντερ της Αναντολού Εφές μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ολυμπιακό κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μέλλον του.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε το καλοκαίρι να επιστρέψει στην Ελλάδα, ανέφερε ότι: «Για να είμαι ειλικρινής ήθελα να μείνω στο εξωτερικό. Περνάω καλά εκτός. Σίγουρα μου λείπουν η καθημερινότητα που είχα εδώ, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου».

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν σε περίπτωση επαναπατρισμού του θα ήταν ανοιχτός και για τους δύο "αιωνίους" ή μόνο τον Παναθηναϊκό, είπε: «Ξέρετε πιστεύω τα συναισθήματά μου για τον Παναθηναϊκό, οπότε η απάντηση είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα η αγάπη μου για μένα».