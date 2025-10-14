Μαρίν για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Θα προτιμούσα να μου πει ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος»!

«Βόμβες» από τον Ραζβάν Μαρίν ο οποίος περνά στην αντεπίθεση και αφού τονίζει πως θα μπορούσε να αγωνιστεί απέναντι στην Αυστρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, απαντά στον Μιρτσέα Λουτσέσκου!

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, σημειώνει για τον ομοσπονδιακό προπονητή πως θα προτιμούσε να του πει ευθέως πως δεν τον χρειάζεται και όχι επί της ουσίας, να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση ενός τραυματισμού, που όπως επισημαίνει ο ίδιος ποδοσφαιριστής δεν υπήρχε.

Θυμίζουμε, πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Μαρίν παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και μετέβη σε ιατρικό κέντρο για μαγνητική ωστόσο πριν βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ενώ ο ίδιος ένιωθε καλά, έμαθε πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου επί της ουσίας τον έθεσε εκτός μάχης για τον αγώνα με την Αυστρία, καλώντας άλλον ποδοσφαιριστή.

Εν τελει, οι εξετάσεις ήταν καθαρές, ο Μαρίν ήταν διαθέσιμος αφού προπονήθηκε κανονικά παραμονή του ματς με την Αυστρία ωστόσο ο Λουτσέσκου τον κράτησε στον πάγκο χωρίς να τον χρησιμοποιήσει.

Όλη αυτή η κατάσταση ανάγκασε τον Ραζβάν Μαρίν να τοποθετηθεί σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα Digisport:

«Είμαι καλά. Είχα ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα, μια διάταση, τίποτα σοβαρό, στο πίσω μέρος του μηρού μου. Για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα... Έφτασα στο προπονητικό καμπ τη Δευτέρα το πρωί. Το απόγευμα της Δευτέρας έκανα την κανονική προπόνηση. Την Τρίτη έκανα προπόνηση, προς το τέλος της προπόνησης, ένιωσα λίγο την διάταση και είπα στον προπονητή αν μπορούσα να βγω έξω επειδή ένιωθα ότι πονούσα στο πίσω μέρος του μηρού μου.

Προτίμησα να βγω έξω. Έμεναν 5-10 λεπτά στην προπόνηση και προτίμησα να βγω έξω. Την Τετάρτη προπονήθηκα κανονικά. Την Πέμπτη ήταν ο αγώνας. Έκανα την προπόνηση την ημέρα του αγώνα όπως κάνουμε συνήθως, μετά τον αγώνα έτρεξα με τους συμπαίκτες μου που δεν έπαιξαν ή έπαιξαν λιγότερο.

Το πρωί της Παρασκευής ένιωθα ξανά βαρύ το πόδι μου, το είπα στον γιατρό, αλλά ήθελα να προπονηθώ, γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο γιατρός πιθανότατα μίλησε με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και μου είπε ότι ήταν καλύτερα να μείνω ψύχραιμος, να κάνω μαγνητική τομογραφία το Σάββατο το πρωί.

Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δεν ήταν καν τραυματισμός. Του είπα ότι μπορούσα να προπονηθώ, να παίξω αν χρειαζόμουν.

Δεν διάβασα τι ειπώθηκε σήμερα. Θα προτιμούσα να μου πουν ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος, ότι ήταν καλύτερο για μένα να κάθομαι στον πάγκο ή οτιδήποτε άλλο παρά να μου πουν ότι ήμουν τραυματίας, χτυπημένος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε πια παιδιά, δεν είμαστε πια 20 χρονών για να φοβόμαστε συγκεκριμένες λέξεις ή να μην είμαστε αρκετά ώριμοι για να δούμε τα πράγματα όπως είναι.

Ναι, θα προτιμούσα να μου το πουν ευθέως, αλλά ίσως αυτό εξαρτάται από κάθε προπονητή. Θα το προτιμούσα αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα το προτιμούσαν. Είναι πολύ πιο δίκαιο και πολύ πιο φυσιολογικό. Έτσι βλέπω τα πράγματα, ίσως κάνω λάθος…

Αυτό με στεναχωρούσε περισσότερο. Αν δεν ήμουν απαραίτητος ή δεν ήμουν καλός εκείνη τη στιγμή, προτιμούσα να μου το πουν απευθείας. Αν χρειαζόμουν να μου πουν: θα σε βάλω μέσα και ούτω καθεξής. Μην αφήσεις κανέναν να πει ότι είμαι τραυματίας ή ότι έχω προβλήματα. Περιμένω να γίνω βασικός, ναι, έχω αλλάξει αυτή την κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, αλλά στο τέλος εξαρτάται από τη φόρμα του κάθε παίκτη.

Δεν παίζω μόνος μου, στο τέλος είμαστε ομάδα. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι, όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι εμείς. Τουλάχιστον έτσι βλέπω τα πράγματα. Τώρα, αν θέλουν να κατηγορήσουν εμένα και τον Στάντσιου δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε αρκετά ώριμοι παίκτες και μπορούμε να αναλάβουμε ορισμένες ευθύνες και ορισμένες αποτυχίες στην εθνική ομάδα.

Αυτό που με ενοχλούσε περισσότερο και ήμουν λίγο λυπημένος ήταν το θέμα του τραυματισμού. Ο αθλητικός διευθυντής από τον σύλλογο μου και ο προπονητής με πήραν επίσης τηλέφωνο. Υπήρχε απόλυτη σύγχυση. Παρακολουθούσαν επίσης τι συνέβαινε και τι λέγονταν και μου ζήτησαν να δουν ποια ήταν η κατάσταση».