Ζούρος: «Βρίσκομαι στη διαδικασία να ψάξω τον επόμενο σταθμό στην καριέρα μου»

Ο κόουτς Ηλίας Ζούρος «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio, μίλησε για τη νέα Euroleague, ενώ αποκάλυψε πως θα βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα σεμινάρια που παρακολούθησε στις ΗΠΑ: «Κάθε προπονητής πρέπει να συνεχίσει να επιμορφώνεται, γιατί το μπάσκετ εξελίσσεται. Φέτος το καλοκαίρι πήρα την απόφαση να ταξιδέψω για τις ΗΠΑ μετά από χρόνια. Μαζεύονται προπονητές από διάφορα μέρη, από NCAA και NBA, και ανταλλάσσουν απόψεις. Ήταν κάτι μοναδικό, άκουσα νέες ιδέες. Παρακολούθησα δύο αγώνες κολεγιακού πρωταθλήματος. Παρακολούθησα την προετοιμασία των Κλίβελαντ Καβαλίερς επίσης. Το μπάσκετ αλλάζει συνεχώς, έχει πάει περισσότερο προς το αθλητικό κομμάτι. Σημασία έχουν πάντα οι συνεργασίες, αλλά δίνεται έμφαση και στην προσωπική ενέργεια. Όλα πλέον γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πριν μιλήσω για ‘μένα, επειδή είμαι 40 χρόνια επαγγελματίας προπονητής, κατ’ εμέ είναι άδικο αυτό που συνέβη στον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν ομάδες με ειδικές συνθήκες, όπως οι τραυματισμοί στον Ερυθρό Αστέρα. Μιλάω με προπονητές της Euroleague και είναι στεναχωρημένοι που δεν έχουν προπονήσει αρκετά τις ομάδες τους. Μετά τα ταξίδια στις ΗΠΑ, νιώθω πολύ πιο έτοιμος, έχω μπει στη διαδικασία να ψάξω τον επόμενο σταθμό στην καριέρα μου. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να αναλαμβάνει ομάδα στα μέσα της σεζόν, αλλά αγαπάω το άθλημα και δουλεύω 24 ώρες την ημέρα για το μπάσκετ. Περιμένω κάτι αξιόλογο για να επιστρέψω. Σημασία έχει η σοβαρότητα της ομάδας και να ταιριάζεις με τη φιλοσοφία και τους στόχους. Όταν έχεις τη διοίκηση κοντά, τα αποτελέσματα έρχονται».

Για την Euroleague έως τώρα τη φετινή σεζόν: «Πιστεύω ότι είναι καλό το ότι υπάρχουν παραπάνω παιχνίδια φέτος. Σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν τραυματισμοί. Οι προετοιμασίες ήταν σύντομες, οι προπονητές παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν διαθέσιμους τους παίκτες λόγω των υποχρεώσεων τους με τις εθνικές ομάδες. Επίσης, όσοι έμειναν στους συλλόγους τους είχαν μεγαλύτερη καταπόνηση γιατί έκαναν προπονήσεις με λιγότερα άτομα και επιβαρύνθηκαν περισσότερο. Αυτό συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν τραυματίζεται κάποιος παίκτης.Φέτος ξεκινήσαμε πιο “βίαια” χωρίς προετοιμασία. Χαρακτηριστικό ήταν στο κυριακάτικο (12/10) ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Δεν έχουν κάνει πολλές προπονήσεις μαζί και υπάρχουν ήδη τραυματισμοί. Η αξία είναι να είσαι καλά στο τέλος».

Για το ότι το Final-4 της Euroleague θα γίνει στο ΟΑΚΑ: «Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε την τάση μονίμως να δημιουργούμε καταστάσεις “υπερενθουσιασμού” και “υπεραπογοήτευσης”. Οι ομάδες μας όντως είναι καλές και έχουν πολύ καλούς παίκτες. Είναι ένας “μαραθώνιος” όμως. Οι ομάδες πρέπει να επιδιώξουν πρώτα τα play-offs και έπειτα την πρόκριση στο Final-4. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, αρκετά φαβορί δεν έφτασαν καν εκεί. Οι τραυματισμοί επηρεάζουν σημαντικά τις πορείες, γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουν υγιείς όλοι παίκτες. Η Euroleague έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, πολλοί θεωρούν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί όλοι να νικήσουν. Ακόμη και η Βιλερμπάν διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι. Όταν υπάρχουν πολλά ματς μπορεί να χάσει και να νικήσει οποιοσδήποτε».