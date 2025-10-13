Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ!

Άτυχος στάθηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, αφού οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στο δάκτυλο!

Όπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» της Κυριακής (12/10), ο Έλληνας άσος χτύπησε στο δάκτυλο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο ΣΕΦ.

Ο Σαμοντούροβ τη Δευτέρα (13/10) μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί νάρθηκας.

Αυτό προφανώς σημαίνει πως ο Έλληνας άσος θα απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται.