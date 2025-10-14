«Σε προχωρημένες επαφές με τον Σέστινα η Αρμάνι Μιλάνο»

Η Αρμάνι Μιλάνο ψάχνει στην αγορά για τρόπους να βελτιώσει το ρόστερ της και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Νέιτ Σέστινα.

Ο 28χρονος αγωνίζεται στην Βαλένθια αλλά δεν έχει σημαντικό ρόλο. Έχει κατά μέσο όρο 10,3 λεπτά στην Euroleague και απέναντι στην Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο παρκέ μόνο για 3 λεπτά.

Πριν μετακομίσει στην ισπανική ομάδα ήταν στην Φενερμπαχτσέ αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, έχοντας 3,6 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ στην Euroleague. Πέρσι με την Βαλένθια σε 33 ματς στο πρωτάθλημα είχε 8,4 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ και στο Eurocup μέτρησε 6,8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.