Το σκεπτικό της ΔΕΑΒ για την πανηγυρική αθώωση του Μάριου Ηλιόπουλου

Γνωστό έγινε το σκεπτικό της απόφασης για την αθώωση του Μάριου Ηλιόπουλου για το σκηνικό με το σπασμένο τζάμι του μπουθ στο Περιστέρι.

Πανηγυρική δικαίωση γνώρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ στην εκδίκαση της ΔΕΑΒ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας έκρινε ομόφωνα αθώο τον ιδιοκτήτη της Ένωσης, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στην εκδίκαση, μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ, Χάρη Γρηγορίου, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό αναγνώρισε πως το τζάμι έσπασε από τον έντονο πανηγυρισμό του τέρματος που επετεύχθη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Κηφισιά και όχι από συναισθήματα οργής ή αντιπαλότητας για τρίτα πρόσωπα.

Αναλυτικά όλο το σκεπτικό της απόφασης:

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/2025

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β) που εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 (2ος όροφος γραφείο 2128) όπως αυτή συγκροτήθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.5085/2024 (Α ́ 17) σε συνδυασμό με αυτές της με αριθμό οικ. ΓΓΑ/3930/8-02-2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ.108), συνήλθε σε συνεδρίαση στις 14-10-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, νομίμως και εν απαρτία, με βάση το άρθρο 41Α του ν.2725/1999 (Α ́ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ως άνω άρθρο 4 του ν.5085/2024, με θέμα: «Λήψη Διοικητικών Κυρώσεων σε βάρος του φυσικού προσώπου ήτοι του ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ ΑΕΚ, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.5085/2024 και το άρθρο 104 του ν.5224/2025», αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ - ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Ειδικότερα φέρεται ότι πριν τη λήξη του ανωτέρω αγώνα, περί το 90ο λεπτό, με την επίτευξη τέρματος της ομάδος του ο εγκαλούμενος προέβη στα πλαίσια πανηγυρισμού (με γροθιά) στη θραύση τζαμιού του δημοσιογραφικού θεωρείου (BOOTH) από όπου παρακολουθούσε την εν λόγω αθλητική συνάντηση, με αποτέλεσμα, αφενός μεν τον μικροτραυματισμό

του και αφετέρου δε το ενδεχόμενο τραυματισμού και άλλων θεατών του αγώνα από τα θραύσματα του ανωτέρω τζαμιού τα οποία και επέπεσαν επ 'αυτών, οι οποίοι ευρίσκονταν ακριβώς κάτω από το ανωτέρω σημείο, καθήμενοι στην πρώτη σειρά καθισμάτων.

Ο εγκαλούμενος κλητεύθηκε νομίμως να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής στις 14-10-2025 και ώρα 11:00 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΒ/ 5674/9-10-2025 σχετική κλήση, που του γνωστοποιήθηκε εμπροθέσμως στις 9-10-2025, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 6 και 19 του ν.2690/1999, όπως ισχύει-Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας).

Ο εγκαλούμενος παρέστη μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρο Θεοχάρη Γρηγορίου, αρνούμενος την κατηγορία, κατέθεσε δε Υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν.4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.5085/2024 και του άρθρο 104 του ν.5224/2025», σύμφωνα με τις οποίες:

«Άρθρο 1

Διοικητικά μέτρα κατά της βίας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού, εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων.

2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο αυτής, καθώς και σε περιπτώσεις παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης εγχώριας επίσημης αθλητικής

διοργάνωσης, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους πρόστιμα ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σε περίπτωση που τα φαινόμενα βίας και οι εν γένει παραβατικές συμπεριφορές αφορούν ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ή φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το είδος της διοργάνωσης και ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ σε περίπτωση που τα φαινόμενα βίας και οι εν γένει παραβατικές συμπεριφορές αφορούν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις συμπεριφοράς, το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατόπιν πρότασης της Δ.Ε.Α.Β., μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκδήλωση των φαινομένων βίας, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και κατόπιν κλήσης και ακρόασης του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν ελαφρυντικές περιστάσεις, οι οποίες μειώνουν το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Β) 1) Την υπ’ αριθ. πρωτ.1003/1/1Β/6-10-2025 αναφορά της Δνσης Αστυνομίας Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με την οποία «...Πριν τη λήξη του αγώνα, περίπου στο 90ο λεπτό, με την επίτευξη τέρματος της φιλοξενούμενης ομάδας, ο πρόεδρος αυτής, ένεκα πανηγυρισμού, προέβη με γροθιά στη θραύση τζαμιού του ΜΠΟΥΘ όπου ευρίσκονταν, με αποτέλεσμα τον μικροτραυματισμό του, χωρίς περαιτέρω συνέπειες...»

3

2) Το από 8-10-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΔΕΑΒ η από 6/10/2025 Αναφορά του Υπαστυνόμου Α ́ Αποστολόπουλου Ιωάννη του Κων/νου προς την ΥΑΟΑΒ/Τμήμα Προστασίας Αθλητικών Αποστολών, σύμφωνα με την οποία «Την 5-10-2025 ήμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία συνοδείας-προστασίας της αθλητικής αποστολής της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιρικό αγώνα με την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στο 92ο λεπτό του αγώνα, με την επίτευξη του 3ου γκολ της ΑΕΚ, ο πρόεδρός της, Ηλιόπουλος Μάριος, κατά τους πανηγυρισμούς έσπασε με τα χέρια του το τζάμι του «booth» στο οποίο ευρίσκονταν καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο χέρι.

Επιπροσθέτως, αναφέρω ότι έμπροσθεν του booth που βρισκόταν ο Πρόεδρος και του οποίου έσπασε το τζάμι, καθόντουσαν στην πρώτη σειρά θεατές του αγώνα, στους οποίους έπεσαν θραύσματα από το τζάμι, χωρίς όμως να μας αναφερθεί κάποιος τραυματισμός....».

3) Την από 5-10-2025 Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (SUPERLEAGUE1 ) σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας «...Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών, στο 3 γκολ της ΑΕΚ, στο μπουθ των φιλοξενουμένων μελών ΔΣ της ΑΕΚ έσπασε το κεντρικό τζάμι με αποτέλεσμα

να τραυματισθεί ελαφρά στο χέρι ο Πρόεδρος της ΑΕΚ κος Ηλιόπουλος»

Γ) Από τα ανωτέρω υπό στοιχείο Β) έγγραφα, τις εξηγήσεις του εγκαλουμένου και τα έγγραφα που αυτός προσκόμισε, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Λίγο πριν τη λήξη της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στις 5-10-2025, στο γήπεδο Περιστερίου μεταξύ των ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΕ ΑΕΚ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE, περιόδου 2025-2026, περί το 92ο λεπτό του αγώνα, με την επίτευξη τέρματος από την ΠΑΕ ΑΕΚ, ο εγκαλούμενος Μάριος Ηλιόπουλος, μεγαλομέτοχος της τελευταίας, επέφερε στα πλαίσια έντονου πανηγυρισμού, με το σώμα και τα χέρια τη θραύση τζαμιού του δημοσιογραφικού θεωρείου (BOΟTH) από το οποίο παρακολουθούσε τον αγώνα, με αποτέλεσμα αφενός μεν τον μικροτραυματισμό του, αφετέρου δε την πτώση θραυσμάτων του τζαμιού στην πρώτη σειρά καθισμάτων κάτωθεν αυτού, χωρίς να προκύψει ή να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το περιστατικό αυτό δεν καταγράφηκε ωστόσο από τις κάμερες του γηπέδου, γιατί αυτές την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν στραμμένες προς τους θεατές, ενώ το σπασμένο τζάμι αντικαταστάθηκε με έξοδα της ΠΑΕ ΑΕΚ (βλ. σχετικά το υπ’ αριθ. πρωτ. 12640/9-10-2025 έγγραφο της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών προς το Α ́ ΑΤ Περιστερίου).

Το συγκεκριμένο συμβάν προκλήθηκε από προφανή αμέλεια του εγκαλουμένου, ήταν μεμονωμένο, ενώ σε αυτό δεν συμμετείχαν καθ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω ο ενδεχόμενος κίνδυνος τραυματισμού των θεατών του αγώνα, από την πτώση θραυσμάτων του καταστραφέντος τζαμιού στην πρώτη σειρά καθισμάτων των κερκίδων (στοιχείο που οδήγησε στην Κλήση του εγκαλουμένου ενώπιον της Επιτροπής προς διερεύνησή του) δεν μπορεί από μόνος του να αναγάγει την θραύση του τζαμιού σε φαινόμενο βίας, καθόσον για την στοιχειοθέτηση του τελευταίου, απαιτείται ο δράστης να έχει ενδεχόμενο, τουλάχιστον, δόλο και ως προς την επέλευση του εν λόγω κινδύνου τον οποίον και αποδέχεται (άρθρο 27 παρ.1β ΠΚ) περιστατικό που ουδόλως ισχύει στην προκείμενη περίπτωση με βάση και τις περί τούτου

δοθείσες εξηγήσεις του εγκαλουμένου.

Αντιθέτως, όπως προέκυψε και από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ο εγκαλούμενος δεν μπορούσε να προβλέψει ότι από την πράξη του (θραύση τζαμιού) κινδύνευαν ενδεχομένως να υποστούν σωματικές βλάβες οι κάτωθεν αυτού καθήμενοι θεατές του αγώνα, λόγω προφανούς συγχύσεώς και της όλης συναισθηματικής του κατάστασης από τον έντονο πανηγυρισμό του από την επίτευξη τέρματος εκ μέρους της ομάδας του στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και σε κάθε περίπτωση όχι από συναισθήματα οργής ή αντιπαλότητας για τρίτα πρόσωπα.

Συνεπώς και η συγκεκριμένη παράλειψή του οφείλονταν αποκλειστικά σε αμέλειά του (άρθρο 28ΠΚ) η οποία δεν μπορεί, ωστόσο, να στοιχειοθετήσει διοικητική παράβαση για φαινόμενο βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, το οποίο διώκεται μόνον οσάκις αφορά παραβάσεις που τελούνται με πρόθεση. Ενόψει τούτων η παραβατική συμπεριφορά του εγκαλουμένου δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει την διωκόμενη διοικητική παράβαση του άρθρου 1 παρ.2 του ν.4326/2015, όπως ισχύει. Συνακόλουθα ο εγκαλούμενος πρέπει να απαλλαγεί για αυτήν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Απαλλάσσει τον εγκαλούμενο Μάριο Ηλιόπουλο για το περιστατικό που του αποδίδεται σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών»